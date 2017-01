05/01/2017

09:08 Dólar abre o dia com leve queda, vendido perto de R$ 3,21 O dólar comercial abriu a sessão desta quinta-feira (5) com leve queda. Por volta das 9h09, o dólar caía 0,21%, a R$ 3,211 na venda. Na véspera, a moeda havia caído 1,35%. Os investidores ainda repercutiam a ata do Federal Reserve, banco central norte-americano, divulgada no fim da tarde de quarta-feira. Na ata, os integrantes do Fed concordaram que a política econômica de Trump pode acelerar a inflação e viam aumentos mais rápidos da taxa de juros no país. No Brasil, o Banco Central não anunciou nenhuma intervenção no mercado de câmbio por enquanto, permanecendo de fora desde o dia 13 de dezembro. (Com Reuters)

09:02 IBGE: Produção industrial sobe 0,2% em novembro, mas cai 1,1% em um ano A produção industrial brasileira registrou alta de 0,2% em novembro na comparação com o mês anterior, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quinta-feira (5). Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção caiu 1,1%. As expectativas em pesquisa da agência de notícias Reuters com economistas eram de alta de 2% na variação mensal e de 0,45% na base anual. (Com Reuters)

08:14 Unidade da BRF de carne para muçulmanos venderá ações na Bolsa, dizem fontes A BRF (BRFS3), dona da Sadia e da Perdigão, está se preparando para tentar levantar cerca de US$ 1,5 bilhão (R$ 4,83 bilhões) com a venda de participação de 20% da unidade OneFoods, focada em alimentos para o público muçulmano, por meio de uma oferta pública inicial de ações (IPO,a na sigla em inglês), afirmaram à agência de notícias Reuters nesta quinta-feira (5) duas fontes com conhecimento direto do assunto. A BRF é a maior exportadora mundial de carne de frango e espera precificar a operação até o final de março ou início de abril, dependendo das condições dos mercados, afirmaram as fontes. A Bolsa de Londres provavelmente será escolhida como local para a venda de ações, disseram. (Com Reuters) Leia Mais