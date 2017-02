09/02/2017

13:50 Dólar e Bolsa operam em alta; moeda é vendida perto de R$ 3,13 A Bolsa e o dólar comercial operavam em alta nesta quinta-feira (9). Por volta das 13h50, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, subia 0,49%, a 65.153,68 pontos. No mesmo horário, a moeda norte-americana registrava ganho de 0,22%, a R$ 3,126 na venda. A perspectiva de entrada de mais recursos externos, depois de várias captações de empresas no país terem saído do papel, ajudava a evitar altas mais fortes do dólar em relação ao real. No exterior, os investidores seguiam de olho nos riscos políticos, principalmente com as expectativas em torno das eleições na França e da possibilidade de vitória de Marine Le Pen, da extrema-direita. (Com Reuters)

12:33 Análise: Venda da Via Varejo destaca riscos em mercado de eletroeletrônicos O varejista francês Casino Guichard Perrachon planeja iniciar a venda de sua participação de controle na rede de eletroeletrônicos Via Varejo em março, embora as perspectivas para um comprador estejam longe de certas, dada ao grande volume de problemas do setor. Outros varejistas de eletroeletrônicos brasileiros que tentam se vender enfrentam obstáculos semelhantes, com alguns investidores dizendo que o tradicional manual de lojas físicas com amplo espaço e lento volume de negócios parece cada vez mais insustentável. (Com Reuters) Leia Mais

12:31 Pedidos de auxílio-desemprego caem nos Estados Unidos O número de norte-americanos que entraram com pedidos de auxílio-desemprego caiu inesperadamente na semana passada para perto do menor nível em 43 anos, apontando para condições mais apertadas do mercado de trabalho, que eventualmente podem acelerar o crescimento dos salários. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 12 mil, para 234 mil em números ajustados sazonalmente, na semana encerrada em 04 de fevereiro, informou o Departamento de Trabalho nesta quinta-feira (9). (com Reuters)

12:30 Dólar e Bolsa operam quase estáveis; moeda é vendida perto de R$ 3,12 A Bolsa e o dólar comercial operavam quase estáveis nesta quinta-feira (9). Por volta das 12h30, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, tinha leve alta de 0,04%, a 64.860,9 pontos. No mesmo horário, a moeda norte-americana registrava leve queda de 0,03%, a R$ 3,119 na venda. Nesta quinta, devem ser instaladas na Câmara dos Deputados as comissões especiais que analisarão as reformas da Previdência e trabalhista. No exterior, os riscos políticos continuam dando o tom, principalmente com as expectativas em torno das eleições na França e da possibilidade de vitória de Marine Le Pen, da extrema-direita. (Com Reuters)

11:50 Vale a pena comprar imóvel após mudanças no 'Minha Casa'? O programa Minha Casa, Minha Vida passou a atender famílias com renda mensal de até R$ 9.000 e o valor do imóvel pode chegar a R$ 300 mil nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Vale a pena comprar um imóvel após essa mudança? O UOL ouviu especialistas, e as recomendações variam. Quem puder deve comprar um imóvel agora e aproveitar as novas condições, na opinião de Rodrigo Luna, vice-presidente de Habitação Econômica do Secovi-SP (sindicato das empresas do mercado imobiliário). Opinião diferente tem o economista Gesner Oliveira, sócio da GO Associados, professor de economia da FGV-SP e colunista de UOL Economia. Leia Mais

11:20 Suzano tem prejuízo de R$ 440 milhões no 4º trimestre Os baixos preços internacionais da celulose levaram a Suzano (SUZB5) ao prejuízo no quarto trimestre de 2016, mesmo com recordes de produção, mas a empresa previu um cenário mais benigno para este ano. A companhia anunciou que teve prejuízo líquido de R$ 440 milhões de outubro a dezembro, ante lucro de R$ 341 milhões em igual período de 2015. (Com Reuters)

11:20 Dólar opera quase estável, vendido perto de R$ 3,12; Bolsa sobe A Bolsa registrava alta nesta quinta-feira (9), enquanto o dólar comercial operava quase estável. Por volta das 11h20, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, subia 0,15%, a 64.935,39 pontos. No mesmo horário, a moeda norte-americana tinha leve queda de 0,08%, a R$ 3,117 na venda. Nesta quinta, devem ser instaladas na Câmara dos Deputados as comissões especiais que analisarão as reformas da Previdência e trabalhista. No exterior, os riscos políticos continuam dando o tom, principalmente com as expectativas em torno das eleições na França e da possibilidade de vitória de Marine Le Pen, da extrema-direita. (Com Reuters)

10:48 Comissões das reformas da Previdência e trabalhista devem começar hoje As reformas da Previdência e trabalhista devem avançar mais uma etapa no Congresso nesta quinta-feira (9). A previsão é de que a Câmara dos Deputados instale hoje as comissões especiais para analisar o teor de cada uma das propostas, segundo o presidente da Casa, Rodrigo Maia. Uma comissão especial vai analisar a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 287, que trata da reforma da Previdência e foi enviada ao Congresso no fim do ano passado pelo governo. A outra comissão especial vai analisar a reforma trabalhista proposta no PL (Projeto de Lei) 6.787/16. Leia Mais

10:46 Investidor de concessões poderá ter ?seguro? contra variações do dólar O governo pretende divulgar nesta quinta-feira (9), consulta pública sobre uma espécie de seguro que protege o investidor que entrar nas concessões de infraestrutura das variações do dólar. Há pressa em formatar o mecanismo, sem o qual dificilmente os estrangeiros entrarão no leilão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre, marcado para 16 de março. Em todas as apresentações que fez no exterior para "vender" as concessões, o governo ouviu cobranças sobre alguma forma de "hedge", proteção cambial. O receio dos empreendedores é tomar financiamentos em dólar para um negócio que gerará receitas em reais. (Com Estadão Conteúdo) Leia Mais

10:44 Juro do cartão de crédito cai e fica em 441,76% em janeiro, diz associação Os juros médios do cartão de crédito caíram mais uma vez em janeiro, para 441,76% ao ano, segundo pesquisa da Anefac (Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade) divulgada nesta quinta-feira (9). No mês anterior, a taxa havia ficado em 453,74 ao ano. Se for considerada a taxa mensal, os juros do rotativo do cartão também caíram um pouco, de 15,33% em dezembro para 15,12% em janeiro. Leia Mais

10:11 Bolsa sobe, e dólar opera quase estável, vendido perto de R$ 3,12 A Bolsa abriu em alta nesta quinta-feira (9), enquanto o dólar comercial operava quase estável. Por volta das 10h, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, subia 0,32%, a 65.045,62 pontos. No mesmo horário, a moeda norte-americana tinha leve avanço de 0,01%, a R$ 3,12 na venda. Nesta quinta, devem ser instaladas na Câmara dos Deputados as comissões especiais que analisarão as reformas da Previdência e trabalhista. No exterior, os riscos políticos continuam dando o tom, principalmente com as expectativas em torno das eleições na França e da possibilidade de vitória de Marine Le Pen, da extrema-direita. (Com Reuters)

09:51 Reformas: Temer diz ter feito em 7 meses o que pensou que faria em 2 anos O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira (9) que as reformas enviadas pelo governo ao Congresso têm avançado mais rápido do que o previsto inicialmente, e que o próximo passo será uma simplificação tributária para incentivar os investimentos no país. "Vamos tentar agora, não vou falar exatamente em uma reforma tributária, mas uma simplificação do sistema tributário, na qual o governo já está trabalhando para que possamos desburocratizar vários procedimentos que trarão agilidade para os investimentos nacionais e estrangeiros no nosso país", disse Temer em discurso durante evento da Caixa em Brasília. Segundo o presidente, foi possível fazer em sete meses o que ele imaginava que seriam necessários dois anos para avançar em reformas como a da Previdência e da legislação trabalhista, além da aprovação de um teto para os gastos públicos. (Com Reuters)

09:04 Dólar abre o dia operando quase estável, vendido perto de R$ 3,12 O dólar comercial abriu os negócios desta quinta-feira (9) operando quase estável, após leve alta de 0,08% na véspera. Por volta das 9h, a moeda norte-americana tinha leve avanço de 0,02%, a R$ 3,122 na venda. Nesta quinta, devem ser instaladas na Câmara dos Deputados as comissões especiais que analisarão as reformas da Previdência e trabalhista. No exterior, os riscos políticos continuam dando o tom, principalmente com as expectativas em torno das eleições na França e da possibilidade de vitória de Marine Le Pen, da extrema-direita. (Com Reuters)