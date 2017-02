10/02/2017

17:29 Agência de risco S&P aumenta nota da Petrobras e melhora perspectiva A agência de classificação de risco Standard & Poor's elevou a classificação da estatal brasileira Petrobras nesta sexta-feira (10) de "B+" para "BB-", enquanto a perspectiva para a companhia foi alterada de "negativa" para "estável". A S&P elevou em um grau a nota, citando "melhoria da liquidez" e estrutura de capital mais equilibrada da petroleira. Mesmo com o nova classificação, a Petrobras segue sem o grau de investimento, espécie de "selo de bom pagador". (Com Reuters)

17:15 Dólar cai no dia e na semana e fecha a R$ 3,109, menor valor desde outubro O dólar comercial fechou esta sexta-feira (10) em queda de 0,66%, cotado a R$ 3,109 na venda. Este é o menor valor desde 25 de outubro do ano passado, quando o dólar havia fechado a R$ 3,107. Na semana, o dólar acumula baixa de 0,46%. Na quinta-feira, a moeda norte-americana havia fechado em alta de 0,33%. (Com Reutes) Leia Mais

16:39 Agência de risco S&P mantém Brasil sem selo de bom pagador A agência de classificação de risco Standard & Poor's manteve a classificação de risco do Brasil nesta sexta-feira (10), com perspectiva negativa. Com isso, o país segue sem o grau de investimento, espécie de "selo de bom pagador". A agência espera que a economia brasileira terá crescimento lento nos próximos anos, após significativa queda no PIB (Produto Interno Bruto) real desde 2014. Segundo a agência, a perspectiva negativa reflete que a estratégia do governo para estabilizar a economia pode ser afetada "pela dinâmica política". A S&P tirou o selo de bom pagador do Brasil em 2015. (Com Reuters) Leia Mais

15:54 Bolsa da Inglaterra fecha em alta de 0,4%; Espanha cai 0,64% A maioria das Bolsas da Europa fechou em alta nesta sexta-feira (10). A semana foi marcada pela instabilidade por causa da preocupação dos investidores com as eleições parlamentares na França e por novas preocupações de que a Grécia pode deixar o euro. Veja as variações dos mercados: Inglaterra: +0,4%

Alemanha: +0,21%

Portugal: +0,21%

França: +0,04%

Itália: -0,45%

Espanha: -0,64%. (Com Reuters). Leia Mais

15:30 Dólar opera em queda, perto de R$ 3,11; Bolsa sobe mais de 1,5% A Bolsa operava em alta, enquanto o dólar comercial registrava queda nesta sexta-feira (10). Por volta das 15h30, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, avançava 1,64%, a 66.032,11 pontos. No mesmo horário, a moeda norte-americana se desvalorizava 0,58%, a R$ 3,112 na venda. Investidores voltavam a atenção hoje para a China, que apresentou dados comerciais melhores do que o esperado para janeiro uma vez que o consumo acelerou tanto no país quanto no exterior. As exportações chinesas em janeiro avançaram 7,9% em relação ao ano anterior. (Com Reuters)

15:11 BC da Austrália alerta sobre riscos de protecionismo dos EUA O Banco Central da Austrália, conhecido como RBA, alertou nesta sexta-feira (10) sobre o risco de o crescimento econômico global desacelerar se o presidente dos EUA, Donald Trump, seguir adiante com políticas comerciais protecionistas, repetindo a avaliação de outras autoridades monetária da região do Pacífico. A perspectiva de crescentes tensões comerciais entre os EUA e países como China e México prejudicaria a economia global, que começou 2017 com bastante ímpeto, avaliou o RBA. (Com Estadão Conteúdo) Leia Mais

15:09 Justiça suspende venda da Nova Transportadora do Sudeste pela Petrobras A Justiça Federal em Sergipe suspendeu a venda feita pela Petrobras de 90% da NTS (Nova Transportadora do Sudeste) ao consórcio liderado pelo grupo canadense Brookfield, por US$ 5,19 bilhões, após ação movida pelo Sindicato dos Petroleiros Alagoas Sergipe (Sindipetro AL/SE). Uma assembleia extraordinária de acionistas da petroleira brasileira aprovou em dezembro a venda da fatia. Os autores da ação alegaram que a Petrobras estaria promovendo a venda sem observar as normas de licitação. (Com Reuters) Leia Mais

14:30 Dólar opera em queda, perto de R$ 3,11; Bolsa sobe mais de 1% A Bolsa operava em alta, enquanto o dólar comercial registrava queda nesta sexta-feira (10). Por volta das 14h30, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, avançava 1,58%, a 65.993,31 pontos. No mesmo horário, a moeda norte-americana se desvalorizava 0,5%, a R$ 3,114 na venda. Investidores voltavam a atenção hoje para a China, que apresentou dados comerciais melhores do que o esperado para janeiro uma vez que o consumo acelerou tanto no país quanto no exterior. As exportações chinesas em janeiro avançaram 7,9% em relação ao ano anterior. (Com Reuters)

13:35 Juro médio do cheque especial cai para 13,56% ao mês, diz Procon Os juros do cheque especial (o "limite" extra da conta corrente no banco) e do empréstimo pessoal caíram em fevereiro. Segundo pesquisa da Fundação Procon-SP divulgada nesta sexta-feira (10), os juros médios passaram de 13,6% ao mês em janeiro para 13,56% ao mês em fevereiro, queda de 0,04 ponto percentual. A taxa média do empréstimo pessoal passou de 6,51% para 6,49%. Esses são números médios e podem variar para cada situação específica, porque os bancos oferecem taxas diferentes de acordo com o plano contratado pelo cliente e a relação entre eles (quem tem mais dinheiro no banco paga menos taxas). Leia Mais

13:20 Dólar opera em queda, perto de R$ 3,12; Bolsa sobe mais de 1% A Bolsa operava em alta, enquanto o dólar comercial registrava queda nesta sexta-feira (10). Por volta das 13h20, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, avançava 1,12%, a 65.692,48 pontos. No mesmo horário, a moeda norte-americana se desvalorizava 0,41%, a R$ 3,117 na venda. Investidores voltavam a atenção hoje para a China, que apresentou dados comerciais melhores do que o esperado para janeiro uma vez que o consumo acelerou tanto no país quanto no exterior. As exportações chinesas em janeiro avançaram 7,9% em relação ao ano anterior. (Com Reuters)

12:52 Unidas deve abandonar oferta de ações após procura fraca, dizem fontes A locadora de veículos Unidas planeja abandonar seus planos de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), disseram duas fontes com conhecimento direto do assunto. De acordo com as fontes, que não podem falar abertamente sobre o processo, os acionistas Gávea Investimentos, Vinci Partners e Kinea Investimentos recusaram uma sugestão dos bancos coordenadores da oferta de cortar o preço sugerido mais cedo nesta semana. Essa decisão, além da competição com a oferta da concorrente Movida, levou a empresa a anunciar a decisão de suspender o processo, disseram as fontes. (Com Reuters)

12:42 Exportações e importações da China em janeiro superam expectativas A China apresentou dados comerciais melhores do que o esperado para janeiro uma vez que o consumo acelerou tanto no país quanto no exterior, um início encorajador de 2017 mesmo que os exportadores asiáticos estejam se preparando para um aumento do protecionismo por parte dos Estados Unidos. As exportações em janeiro avançaram 7,9% sobre o ano anterior já que a demanda global aumentou, enquanto as importações cresceram 16,7% devido ao melhor apetite por carvão, petróleo e minério de ferro, mostraram dados preliminares da alfândega nesta sexta-feira (10). (Com Reuters) Leia Mais

12:31 PetroRio anuncia acordo para ficar com 100% da Brasoil A petroleira brasileira PetroRio anunciou nesta sexta-feira (10) acordo para deter 100% da Brasoil, que possui indiretamente participação de 10% do contrato de concessão do campo de Manati, um dos mais importantes produtores de gás natural do Brasil. A conclusão da transação ainda depende do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), afirmou a PetroRio. Manati produziu 4,2 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia em dezembro, figurando como oitavo maior campo produtor de gás natural do Brasil, segundo dados mais recentes da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). (Com Reuters) Leia Mais

12:30 Ações da mineradora Vale operam em alta de mais de 5% na Bolsa As ações da mineradora vale operavam em alta de mais de 5% nesta sexta-feira (10), em sessão de forte alta nos preços do minério de ferro na China. Por volta das 12h30, os papéis ordinários (VALE3), com direito a voto em assembleia, subiam 4,86%, a R$ 32,59. No mesmo horário, as ações preferenciais (VALE5), com prioridade na distribuição de dividendos, avançavam 5,22%, a R$ 30,84. (Com Reuters)

12:20 Dólar opera em queda, vendido perto de R$ 3,12; Bolsa sobe A Bolsa operava em alta, enquanto o dólar comercial registrava queda nesta sexta-feira (10). Por volta das 12h20, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, avançava 0,78%, a 65.470,47 pontos. No mesmo horário, a moeda norte-americana se desvalorizava 0,44%, a R$ 3,116 na venda. Investidores voltavam a atenção hoje para a China, que apresentou dados comerciais melhores do que o esperado para janeiro uma vez que o consumo acelerou tanto no país quanto no exterior. As exportações chinesas em janeiro avançaram 7,9% em relação ao ano anterior. (Com Reuters)

11:43 Crescimento econômico por crédito é limitado, diz diretor do Banco Mundial O crescimento econômico alavancado somente pelo crédito não é sustentável no longo prazo e deve ser acompanhado do investimento privado para render benefícios duradouros, afirma Otaviano Canuto, diretor-executivo do Banco Mundial. A entrevista faz parte da série "Estratégias para o crescimento: a mudança do papel do Estado na economia", produzida pelo Um Brasil em parceria com Columbia Global Centers - Rio de Janeiro, Center on Global Economic Governance da Universidade Columbia e FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo). (Com Folha de S. Paulo) Leia Mais

11:15 Dólar opera em queda, vendido perto de R$ 3,11; Bolsa sobe A Bolsa operava em alta, enquanto o dólar comercial registrava queda nesta sexta-feira (10). Por volta das 11h15, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, avançava 0,55%, a 65.322,42 pontos. No mesmo horário, a moeda norte-americana se desvalorizava 0,68%, a R$ 3,109 na venda. A China apresentou dados comerciais melhores do que o esperado para janeiro uma vez que o consumo acelerou tanto no país quanto no exterior. As exportações chinesas em janeiro avançaram 7,9% em relação ao ano anterior. (Com Reuters)

11:00 Walmart fecha mais cinco lojas e demite na área administrativa Dando continuidade ao processo de enxugamento de sua operação no Brasil, a varejista Walmart fechou cinco lojas nas últimas semanas, sendo três no Rio Grande do Sul. Entre as bandeiras afetadas estão a Nacional (rede gaúcha de supermercados que foi adquirida pela americana em 2005) e a Todo Dia (de lojas de proximidade). Além disso, a empresa demitiu funcionários nos últimos dias da área comercial e administrativa. Contando os cortes no varejo e na sede, o total de demitidos chegaria a 300 profissionais, segundo fontes ouvidas pelo jornal "O Estado de S. Paulo". (Com Estadão Conteúdo) Leia Mais

11:00 Controle da usina de Belo Monte é colocado à venda por R$ 10 bilhões A Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, está à venda. Segundo informações obtidas pelo jornal "O Estado de S. Paulo", as empresas que compõem o bloco de controle da Norte Energia, concessionária que administra a usina, já contrataram o Bradesco BBI para buscar potenciais investidores no Brasil e no exterior. A operação também contará com um banco internacional para tocar as negociações de venda da terceira maior hidrelétrica do mundo, atrás apenas da chinesa Three Gorges e de Itaipu Binacional. (Com Estadão Conteúdo) Leia Mais

10:58 Juros começam a cair e queda deve continuar; onde investir? O Banco Central já prometeu acelerar o ritmo de corte da taxa básica de juros (Selic) nos próximos meses. Analistas projetam taxa abaixo de 10% ao ano no fim de 2017. A medida deverá afetar a rentabilidade da maioria dos investimentos de renda fixa. Será que está na hora de você repensar suas aplicações e correr mais risco para ganhar mais? Não necessariamente. Especialistas afirmam que ainda há boas opções na renda fixa. Mas é bom se preparar porque esse cenário tende a mudar nos próximos anos e será preciso correr um risco maior para ter melhores rendimentos. Leia Mais

10:10 Bolsa abre em alta, e dólar opera em queda, abaixo de R$ 3,12 A Bolsa abriu em alta, enquanto o dólar comercial operava em queda nesta sexta-feira (10). Por volta das 10h10, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, avançava 0,2%, a 65.093,44 pontos. No mesmo horário, a moeda norte-americana se desvalorizava 0,34%, a R$ 3,119 na venda. Na quinta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que nas próximas semanas irá anunciar algo "fenomenal" em termos de impostos, mas ainda não deu detalhes. (Com Reuters)

09:10 Dólar abre o dia operando em queda, vendido acima de R$ 3,12 O dólar comercial abriu os negócios desta sexta-feira (10) operando em queda, após subir 0,33% na véspera. Por volta das 9h10, a moeda norte-americana se desvalorizava 0,24%, a R$ 3,122 na venda. Na quinta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que nas próximas semanas irá anunciar algo "fenomenal" em termos de impostos, mas ainda não deu detalhes. (Com Reuters)