Medo e desconfiança dominam seu trabalho? Saiba controlar emoções negativas

Getty Images/iStockphoto

Existem muitas pessoas que adoram assustar as outras. Quando levamos um susto, temos uma descarga rápida de adrenalina, geralmente seguida por uma boa gargalhada. Mas, no ambiente corporativo, as coisas não funcionam assim. Não gostamos de levar sustos no trabalho. O medo que contamina o ambiente corporativo não é rápido. Ele permanece, minando a produtividade e gerando suspeitas.

Esse tipo de medo destrutivo pode infectar o ambiente até mesmo em tempos de prosperidade. E, a partir do momento em que o medo se instala, é difícil expulsá-lo.

A consultora Lynn Taylor realizou uma pesquisa de opinião nos EUA em que 76% dos trabalhadores disseram ficar temerosos quando o chefe fecha a porta da sala. Não quando o chefe anuncia uma demissão. Tampouco quando o chefe conduz uma audiência disciplinar. Não, 76% das pessoas têm medo quando o chefe simplesmente fecha a porta!

Se o fato de fechar uma porta pode ter esse efeito, imagine o tipo de medo que outras atitudes podem despertar. Por mais surpreendente que possa parecer, alguns chefes trabalham para gerar medo. Alguns veem essa atitude apenas como uma das facetas do prazer do poder. Outros acreditam que um pouco de medo motiva as pessoas. Não é verdade. Quanto mais cedo você puder eliminar esse tipo de negatividade do seu ambiente de trabalho, melhor.

O que você pode fazer para ajudar a amenizar o medo?

Elimine o sarcasmo: Existe muito sarcasmo no seu ambiente de trabalho? Onde há sarcasmo, normalmente existe medo, porque o sarcasmo transforma as pessoas em alvo do ridículo. Você pode eliminar essa fonte de medo abolindo piadas e comentários sarcásticos do seu ambiente de trabalho. Comece pelo seu repertório, deixando claro que você não vai tolerar qualquer tipo de sarcasmo da parte dos outros também.

Discuta o indiscutível: Quais são as questões "indiscutíveis" no seu ambiente de trabalho? Todo lugar tem: funcionários que recebem tratamento diferenciado, políticas que não são seguidas, gerentes que inspiram medo. Pergunte a todos ao seu redor sobre as questões indiscutíveis e ouça atentamente o que eles têm a dizer. Quanto mais discutimos sobre um determinado assunto, menos fantasias negativas temos a respeito das consequências que podem acontecer.

Seja exemplo: Adote o comportamento que você gostaria de ver. Transforme o medo em respeito utilizando os erros como oportunidade de crescimento.

Use o humor: O humor é uma ótima maneira de desarmar as pessoas e fazer com que elas se lembrem do que você está dizendo. Portanto, não deixe o humor em casa. É uma ótima válvula de escape para o medo. Lembre-se apenas de não zombar dos outros. Não precisa: você vai se surpreender até aonde o humor o levará.

Sentir medo no trabalho pode limitar sua proatividade e capacidade de ter ideias novas e criativas. Você teme tanto as consequências de suas possíveis atitudes que estaciona sua carreira. Pratica a chamada auto-sabotagem. Faz com que não arrisque como poderia e isso fatalmente vai comprometer seus resultados. É um círculo vicioso.

O medo faz parte da vida de todos nós e precisamos ter atitude corajosa. Busque falar bastante sobre assuntos que o deixam inseguro. Assim, saberá a real dimensão e o desafio que terá que enfrentar.

Quer vencer na carreira? Então esteja preparado para fracassar