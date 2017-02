Em busca de otários: O dia seguinte da palestra de motivação

Getty Images/iStockphoto

Quando as coisas não vão muito bem na empresa, as metas de vendas não estão sendo alcançadas ou o clima anda pesado demais no trabalho, é muito comum as empresas recorrerem a uma solução: contratam uma palestra de motivação!

Motivação significa motivo para ação, é intrínseco, de dentro para fora, portanto jamais poderemos motivar os outros. É de sua responsabilidade agir na direção do seu motivo. O seu chefe pode e deve gerar um estímulo correto para que você tenha "motivo para ação", mas você é o único responsável pela sua motivação.

Não confunda motivação com animação!

A confusão acontece quando as empresas contratam uma palestra motivacional (e pagam pequenas fortunas para isso) com a promessa de resolver todos os seus problemas internos relacionados às pessoas, mas o que conseguem ao final do evento são colaboradores animados e energizados saindo do auditório da empresa após uma hora de show e entretenimento.

Essa animação tem curtíssima validade, custa caro e tem pouca aplicabilidade no dia a dia. Eu atuo nessa área de palestras e treinamentos há muitos anos e toda vez que uma empresa me solicita uma "palestra motivacional" sempre oriento para que escolham certo o trabalho mais adequado para atingir os objetivos da empresa naquele momento.

Por exemplo: se a empresa quer uma injeção de ânimo nos colaboradores, estimular e provocar novas ideias, novas perspectivas e gerar novos insights, então contrate uma palestra motivacional.

Agora, se a empresa tem como objetivo trabalhar aspectos comportamentais mais profundos, como comprometimento das pessoas, problemas de relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, conflitos internos, dentre outros, então deve-se investir em treinamentos. Especificamente, em programas de longo prazo e não somente em um único dia de treinamento. Afinal, quando falamos de pessoas, o treinamento não é um remédio e sim um tratamento.

Motivação não é animação, nem estado de espírito, e não tem a ver com humor.

Conheço várias pessoas que estão tristes e, apesar disso, continuam motivadas, ou seja, seguem trabalhando na direção de seus objetivos. Também conheço muitos profissionais animados e divertidos, mas que são desmotivados, pois, além de não terem metas pessoais estabelecidas, não sabem as razões e nem o motivo por que estão trabalhando.

Motivação é uma temática que deriva da administração, tem fundamento científico e teorias consolidadas. Cuidado com os atalhos oferecidos por "pseudogurus" que prometem resolver todos os seus problemas de motivação num passe de mágica.

Cuidado com falsos gurus

Com a vinda da internet, então, nem se fala. Qualquer aventureiro com mínimo de dinheiro faz fama viral, se vende como o "guru dos gurus" da administração, usando técnicas certeiras de marketing para vender algo que não vai funcionar pelo simples fato de o assunto não ser tão simples assim.

Se a "gurulândia" anda solta na internet, é porque tem gente que consome! Isso sempre existiu e está longe de acabar. Muitos profissionais querem respostas imediatas para seus problemas mais complexos.

Ganha-se muito dinheiro prometendo resultados imediatos e, no dia seguinte, o que acontece? Depois de consumir e gastar seu rico dinheirinho com essas "facilidades" que não funcionam, vem a realidade e joga na sua cara que não deu certo. E o que é pior, você se sente culpado achando que não seguiu corretamente as "instruções" que lhe foram passadas.

Importante esclarecer que soluções imediatas para assuntos de comportamento e gestão de pessoas simplesmente não existem!

Quem é otário? Quem vende ou quem compra e acredita nessas facilidades? O critério deve ser seu.

Se está desmotivado, está na hora de parar e rever suas escolhas profissionais e decidir por uma meta clara, mensurável e específica para, assim, conseguir começar num processo de mudança. Isso requer tempo! Mudar sua realidade atual também vai requerer tempo, foco e dedicação.

Existe tempo para tudo, inclusive quando falamos de sua carreira. Para cada momento e objetivo existe um trabalho certo que pode te ajudar.

Nem todo mundo precisa de treinamento, de processos de coaching ou participar de palestras motivacionais à toda hora.

Às vezes o que você precisa é ler um livro técnico especifico, às vezes conversar com alguém de fora de sua empresa ajuda a entender melhor seu momento, às vezes uma orientação com um mentor que confia pode clarear os próximos passos a seguir na carreira e às vezes você realmente só precisa esperar, pois já plantou e está sem paciência para aguardar a colheita.

Estude, leia e pesquise mais sobre motivação e gestão de pessoas, também pesquise sobre os profissionais especialistas da área, pois assim saberá qual é o melhor trabalho de carreira realmente necessário para você.

