Brasil fecha 116,7 mil vagas de trabalho com carteira assinada em novembro

O Brasil perdeu 116.747 postos de trabalho com carteira assinada em novembro, no 20º mês seguido de fechamento de vagas. O número é maior do que o registrado em outubro (-74.748), mas menor do que o de novembro de 2015 (-130.629).

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e foram divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta quinta-feira (29).

O resultado considera o saldo de vagas, ou seja, o total de demissões (1,2 milhão) menos o de contratações (1,1 milhão) no período.

Com isso, o Brasil acumula perda de 858,3 mil vagas de trabalho em 2016, até novembro. No acumulado dos 12 meses até novembro, foram 1,47 milhão de vagas cortadas.

São Paulo tem mais cortes

O Estado que mais perdeu vagas com carteira assinada foi São Paulo (-39.675), seguido pelo Rio de Janeiro (-12.438) e Minas Gerais (-11.402).

Apenas três Estados tiveram mais vagas abertas que fechadas: Rio Grande do Sul, Alagoas e Sergipe.

As cinco regiões cortaram postos de trabalho:

Sudeste: -65.727 (-0,32%)

Centro-Oeste: -20.232 (-0,64%)

Nordeste: -14 mil (-0,22%)

Norte: -9.499 (-0,53%)

Sul: -7.289 (-0,1%)

Apenas comércio abriu vagas

Considerando os setores da economia analisados, apenas o comércio abriu mais vagas do que fechou:

Comércio: +58.961 (+0,66%)

Extrativa mineral: -1.834 (-0,91%)

Serviços industriais de utilidade pública: -2.642 (-0,65%)

Administração pública: -4.426 (-0,49%)

Agropecuária: -26.097 (-1,62%)

Serviços: -37.959 (-0,22%)

Construção: -50.891 (-2,09%)

Indústria de transformação: - 51.859 (-0,69%)

IBGE faz pesquisa diferente

Os dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho consideram apenas os empregos com carteira assinada.

Existem outros números sobre desemprego apresentados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que são mais amplos, pois levam em conta todos os trabalhadores, com e sem carteira.

A Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua mensal, divulgada hoje, registrou que o Brasil tinha, em média, 12,1 milhões de desempregados no trimestre de setembro a novembro.