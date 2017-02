Qatar Airways inaugura voo comercial mais longo do mundo em termos de duração

Divulgação

Doha, 5 Fev 2017 (AFP) - A companhia aérea Qatar Airways lançou, neste domingo (5), o voo comercial mais longo do mundo em termos de duração, entre Doha (Qatar) e Auckland (Nova Zelândia), anunciou um porta-voz da empresa.



O voo QR920 saiu da capital do Qatar às 05h02 locais (00h02 de Brasília), com previsão de aterrissar em Auckland às 07h30 locais (16h30 de Brasília).



O Boeing 777 tem previsto cobrir a rota em 16 horas e 20 minutos, cruzar dez zonas horárias, sobrevoar cinco países e percorrer uma distância total de 14.535 km, até chegar à Nova Zelândia.



No trajeto de volta, o voo terá duração de 17 horas e 30 minutos devido aos ventos contrários, indicou o site da companhia aérea.



Trata-se do voo aéreo mais longo em termos de duração, segundo os especialistas do sistema de rastreamento de voos Flightradar24.



A Qatar Airways não informou o número de tripulantes a bordo da aeronave, mas sabe-se que esse tipo de voo necessita de quatro pilotos e 15 comissários de bordo.



Em março de 2016, a companhia Emirates lançou o que foi considerado, então, o voo mais longo do mundo, entre Dubai (Emirados Árabes Unidos) e Auckland, um trajeto de 14.200 km.