A brecha de segurança no código de reserva aérea que expõe dados pessoais de passageiros

Comprar uma passagem área pela internet está cada dia mais fácil. É preciso apenas selecionar o trajeto e a data, preencher seus dados, efetuar o pagamento e clicar na opção de "reservar voo".

A partir deste momento, tudo fica gravado num código que é enviado por email e que garante a sua reserva. Fácil assim.

Este código alfanumérico de cinco ou seis dígitos é fundamental. Os especialistas o chamam de PNR - o acrônimo em inglês de Passenger Name Record (registro de nome de passageiro, na tradução em português) -, mas ele armazena muito mais do que apenas os dados do voo.

"Qualquer pessoa que tirar uma foto do seu código PNR, ou o encontrar na internet, pode saber quem você é, de onde viaja e com quem, seu número de celular, endereço, e-mail, itinerário de viagem, assento e até os números de cartões de crédito", conta à BBC Mundo Karsten Nohl, especialista em engenharia de informática e criptografia, que trabalha na companhia de segurança alemã Security Research Labs.

A empresa de consultoria acaba de publicar um comunicado alertando o que considera uma "ameaça à privacidade dos viajantes", que Nohl apresentou em dezembro no Chaos Communications Congress, o maior evento anual da Europa sobre hacking.

O que é o PNR?

PNR (Passenger Name Record) é um código de reserva que companhias aéreas utilizam para acessar informações de viajantes.

Está impresso no cartão de embarque e na etiqueta de bagagem.

Também é possível acessar às informações do código através da página na internet da companhia aérea ou dos DGS (Global Distribution Systems), os sistemas de informática para reservas do setor turístico.

Inclui dados pessoais como nome, endereço ou número de telefone do viajante, mas também informações sensíveis e detalhes referentes à reserva.

Fonte: Security Research Labs

Nohl pesquisa o assunto há mais de uma década. Ele explica que o sistema é usado desde a era pré-digital, nos anos 70 e 80, e que pouco mudou desde então, apesar dos riscos de ataques de hackers ao gerenciamento das reservas online.

"Apenas com o sobrenome do passageiro, é possível encontrar seu código de reserva na internet sem grande esforço", disse o Security Research Labs num comunicado.

E o uso desse sistema não se reduz a viagens aéreas. Também é utilizado para reservar quartos de hotel, comprar bilhetes de trem ou alugar carros pela internet.

O mais preocupante, destaca Nohl, é que o sistema não prevê o uso de uma contrassenha. E fica impresso no cartão de embarque e na etiqueta da bagagem.

"O PNR contém muito mais informação pessoal do que a maioria das pessoas pensa. Pode incluir informações sobre com quem viaja, quantos quartos de hotel reservou, que menu pediu no avião ou com que endereço IP (identificação do computador) fez a reserva", explica à BBC Mundo o escritor e jornalista norte-americano Edward Hasbrouck, autor do livro The Practical Nomad (2001) e consultor no Identity Project, iniciativa voltada para questões de liberdades civis que afetam viajantes.

"Os dados mais delicados são os relacionados à própria viagem: onde vai estar e quando. Essa informação pode ser usada para te espiar e assediar, ou para roubar sua casa quando você não estiver nela", alerta Hasbrouck, que há 15 anos pesquisa o tema.

"Também há riscos potenciais de roubo de identidade", acrescenta.

Em relação aos riscos de crime financeiro, o especialista afirma que são "menos sérios" e que afetariam principalmente as agências de viagem e companhias aéreas, e não os consumidores.

O que podem fazer os viajantes?

Hasbrouck aconselha tratar o código e o localizador de reserva como se fosse uma "senha especialmente delicada", pois não pode ser modificada.

Isto é o que aconselha o especialista:

Rasgar ou queimar seus cartões de embarque, etiquetas de bagagem e de itinerários e e-mails das empresas aéreas e agências de viagens que sejam impressos e que contenham o código do localizador.

Tirar as etiquetas de bagagem (e escondê-las até que possam ser destruídas) assim que recolher a bagagem.

Nunca compartilhar ou ler em voz alta seu localizador num telefone público. Não o compartilhar com ninguém que não seja sua empresa aérea ou agência de viagens.

Os especialistas destacam a necessidade de medidas no que veem como "um conflito entre segurança e privacidade que a indústria do turismo deve resolver", nas palavras do próprio Nohl.

A preocupação com a segurança contra ataques e atentados levou a mudanças nos acordos de PNR entre a União Europeia e os Estados Unidos, que permitem a transferência de informação a autoridades como parte da "luta contra o terror".

Um dos mais polêmicos foi firmado depois dos ataques do 11 de setembro de 2011 em Nova York e permitiu a transferência de dados de longo prazo de passageiros europeus a autoridades norte-americanas.

Um acordo de 2012, entre EUA e Europa, suscitou grande polêmica e protestos na sede do Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França.

E há outros atores envolvidos nessa troca de informações, como o Sistema Global de Distribuição (GDS na sigla em inglês), que gerencia as reservas de 90% das passagens aéreas de todo o mundo, englobando três alianças de companhias áreas: uma com base na Espanha, a Amadeus (Air France, Lufthansa, Iberia e Scandinavian Airlines), e duas nos Estados Unidos, a Sabre (American Airlines e IBM) e a Travelport (da união entre Galielo e Worldspan, em 2007).

As possíveis soluções

Para Nohl, uma solução seria proporcionar uma senha aos viajante na hora de fazer sua reserva. Mas alerta que isto levará tempo, pois requer a colaboração das instituições.

De acordo com o criptógrafo, a forma como são escolhidos os códigos PNR nos deixa menos seguros do que qualquer senha de cinco dígitos.

Além disso, tanto o GSD como as páginas na internet das empresas aéreas permitem fazer milhares de reservas através de um único endereço IP, o que põe o comprador em risco.

Hasbrouck diz que seus usuários "devem exigir urgentemente mudanças técnicas às companhias e pedir que sejam reforçadas as leis de proteção de dados".

Nohl contou à BBC Mundo que "tem tido conversas" com duas das empresas GDS, mas não deu detalhes do que foi discutido.

A reação das companhias é a seguinte:

"Estamos avaliando os resultados das pesquisas sobre a segurança da indústria de viagens e temos tido melhoras. Damos prioridade à segurança dos clientes e dos dados e revisamos continuamente nossos sistemas e processos", respondeu à BBC Mundo um porta-voz da Amadeus.

"Vamos considerar estas descobertas e trabalharemos juntos com nossos colaboradores para tratar dessas questões e buscar soluções a potenciais problemas", acrescentou.

O Travelport destacou a "cibersegurança e a privacidade do cliente como prioridades críticas" e afirmou que está fazendo "contínuos investimentos em seus sistemas e se comprometendo com vários atores da indústria para implementar qualquer mudança recomendada em reservas pela internet".

Timothy Enstice, director de comunicação da Sabre, disse que "o acesso não autorizado a informações de viajantes, através do GDS, é bastante improvável porque temos várias camadas de segurança para restringi-lo", e destacou que "são outros atores do setor de viagens que devem adotar medidas similares de segurança".

O que podem fazer com seu PNR pessoas mal-intencionadas?

Existem quatro tipos de abusos potenciais:

Invasão de privacidade: o código contém informação de contato, datas de viagens e preferências e, muitas vezes, os dados de seu passaporte. Roubo de voos: a maioria das empresas áereas permite trocar seu voo ou até cancelá-lo com seu PNR, tornando possível que um fraudador voe de graça. Desvio de milhas: ao mudar a informação sobre o viajante na reserva, podem roubar suas milhas aéreas sem comprar outro voo. Pishing/vishing: os hackerspodem usar práticas fraudulentas de engenharia social (obter informação confidencial) ou acessar seus dados de pagamento ou credenciais.

Fonte: Security Research Labs