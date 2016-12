Uber x táxis: quer economizar, mas está perdido? Compare e veja opções

A popularização do Uber e de aplicativos de táxi trouxe praticidade para o usuário, além de um benefício ainda maior: promoções e queda nos preços.

Há várias promoções, com descontos que variam durante o dia, conforme a procura.

Aplicativos como o VAH prometem ajudar na hora de escolher a tarifa mais baixa ou o carro que vai chegar mais rapidamente onde o passageiro está. Busca nos principais aplicativos (como Uber, Cabify, Easy e 99).

O passageiro informa o local de origem e o destino, e o app promete fazer a comparação, mostrar os descontos que cada empresa oferece e que carro chega mais rápido até o cliente. Ao fazer a escolha, o passageiro é direcionado para o aplicativo da empresa selecionada.

Uber

As tarifas variam durante o dia, segundo a procura. Como promoção, o Uber incentiva os clientes a indicarem o aplicativo para outros passageiros: quando o indicado faz o cadastro e insere o código na aba "promoções", recebe até R$ 20 de desconto em cada uma de suas duas primeiras viagens. Já quem indicou o serviço ao amigo receberá duas viagens com até R$ 20 cada, assim que o novo usuário completar o primeiro uso.

Easy

A empresa Easy oferece quatro serviços diferentes dentro do aplicativo: o Easy Taxi, para táxis brancos, o EasyTaxi Economy, com tarifa reduzida, o EasyPlus+, para táxis pretos, e o EasyGo, para carros mais luxuosos.

Na opção EasyTaxi Economy, as corridas têm 30% de desconto, desconto dado voluntariamente pelos taxistas que têm parceria com a empresa. Ao final da corrida, o taxímetro virtual do aplicativo já calcula o valor reduzido.

A empresa oferece ainda, na cidade de São Paulo, 50% de desconto no valor final da corrida para todos os tipos de serviço do aplicativo, limitado a R$ 15. O incentivo vale de quinta-feira a sábado, das 20h às 6h, pela opção Santander Meia Bandeira. Podem participar clientes com cartões de crédito do Santander nas bandeiras Visa e Mastercard. A promoção vale só até 31 de dezembro de 2016.

O passageiro poderá se beneficiar dos dois descontos da Easy na mesma viagem, totalizando 80% de redução na tarifa.

99

O aplicativo 99 tem opção de táxis com descontos de 20% ou 30% nas principais cidades do Brasil. Em São Paulo, por exemplo, o desconto é de 30%.

A empresa também tem uma ação, válida até o final do ano, que dá desconto de R$ 15 em duas corridas durante os finais de semana. Há, ainda, 50% de desconto das 20h de sexta-feira até as 6h da manhã de segunda-feira para os clientes Claro Clube, nas categorias Master e Black, limitado a R$ 25.

O aplicativo trabalha, ainda, com descontos temáticos e sazonais, como R$ 20 de desconto de Natal para usuários que farão a primeira corrida com a empresa. A empresa também tem a categoria de motoristas de carros particulares, chamado de 99POP.

Vá de Táxi

No aplicativo Vá de Táxi, que atende as cidades de Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, Salvador, Brasília, Recife e Fortaleza, o desconto pode chegar a 40%. Quando fizer a solicitação por um táxi, o passageiro tem a opção de escolher se quer 10%, 20%, 30% ou 40% de desconto, em qualquer forma de pagamento.

A redução será oferecida pelo taxista e calculada em cima do valor do taxímetro físico do veículo. Quanto maior o desconto, mais os passageiros estão sujeitos a esperar por algum motorista que ofereça tal redução.

Cabify

O Cabify tem motoristas particulares e taxistas que podem ser solicitados pelo aplicativo ou pelo site. Ela atua nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte.

Daniel Velazco-Bedoya, diretor geral da Cabify no Brasil, explica que o preço da corrida é calculado pelo quilômetro rodado, ou seja, o valor é fixo, e o passageiro é informado logo no início quanto terá que pagar. O diretor afirma que são fornecidos vouchers de descontos, seja viagens gratuitas ou com 50% de desconto, por exemplo. Atualmente, a empresa lançou a campanha "Sou Fim de Ano", que permite fazer dez viagens com 25% de desconto até 31 de dezembro.

WillGo

O aplicativo WillGo também lançou recentemente uma promoção. O cliente recebe um código de indicação que poderá compartilhar nas redes sociais, por SMS ou e-mail. Esse código dá R$ 20 de desconto para as duas primeiras corridas de um novo usuário. Após dez corridas feitas por meio de seu código, o passageiro que fez a indicação recebe R$ 100 de crédito.

O usuário que avaliar o app com cinco estrelas nas lojas virtuais Google Play e AppleStore concorre a um vale-viagem no valor de R$ 2.000.

Neste aplicativo é possível escolher um motorista preferido.