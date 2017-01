Leilão do Detran-RJ tem 218 carros e 516 motos; lances começam em R$ 158,30

Divulgação Moto Sundown Hunter tem lance inicial de R$ 158,30 em leilão do Detran-RJ

O Detran-RJ (Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro) vai leiloar, nos dias 5 e 6 de janeiro, 734 veículos apreendidos que estão parados em seus pátios. Desse total, 516 são motocicletas e 218 são carros.

O lance inicial mais baixo é o de uma moto Sundown Hunter 2007 de 90 cilindradas: R$ 158,30. Entre os carros, há lances a partir de R$ 396, caso de um Volkswagen Gol 1986. Todos os veículos leiloados estão nos pátios do Detran-RJ há pelo menos 90 dias e não foram retirados pelos donos.

Os interessados poderão dar lances presencialmente ou pela internet. Dois sites participam do leilão (http://zip.net/bwtz72 e http://zip.net/bttCkg - endereços encurtados e seguros). Em ambos é preciso fazer o cadastro para dar os lances.

Divulgação Carro Volkswagen Gol 1986 tem lance inicial de R$ 396

Ao arrematar um veículo no leilão, o novo proprietário não herda as dívidas referentes ao proprietário anterior, de acordo com o Detran-RJ.

Se o valor do arremate for suficiente para pagar todas as pendências do veículo, o saldo restante será entregue ao antigo proprietário. No entanto, se o valor não cobrir todas as despesas, o antigo dono terá o nome incluído na dívida ativa do Estado.

O novo dono fica responsável apenas por agendar a transferência de documento do veículo.

Quem tiver interesse também pode visitar os pátios do Detran-RJ até quarta-feira (4), das 9h às 17h, para conferir o estado dos veículos leiloados. Veja abaixo os endereços para visitação:

Angra dos Reis: Avenida São José s/n, lote 11, bairro Parque Belém

Avenida São José s/n, lote 11, bairro Parque Belém Barra Mansa: Avenida Presidente Kennedy, 480, bairro Ano Bom

Avenida Presidente Kennedy, 480, bairro Ano Bom Nova Friburgo: Rodovia RJ-130 s/n, Centro

Rodovia RJ-130 s/n, Centro Resende: Rodovia Presidente Dutra, km 298 s/n, bairro Polo Industrial I

Rodovia Presidente Dutra, km 298 s/n, bairro Polo Industrial I Teresópolis: Rua Avelino Macedo Bastos, 150, Prata

Rua Avelino Macedo Bastos, 150, Prata Três Rios: Avenida Zoello Sola, 1.117, Bairro Triângulo, Ilha d' Capri

Serviço

Leilão de veículos do Detran-RJ

Quando: 5 e 6 de janeiro, a partir das 10h

Como participar: presencialmente, no auditório do Cadeg (Rua Capitão Felix, 110, sobreloja, bairro Benfica), ou pela internet, por meio dos links http://zip.net/bwtz72 e http://zip.net/bttCkg