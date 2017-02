Caixa diz que estuda abrir agências aos fins de semana para saque do FGTS

Renato S. Cerqueira/ Futura Press/ Estadão Conteúdo

A Caixa Econômica Federal confirmou nesta terça-feira (7) que "está em estudo" a possibilidade de abrir as agências bancárias aos finais de semana para que os trabalhadores possam sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

A medida seria uma alternativa para cobrir uma possível sobrecarga nas agências em meio ao programa de demissão voluntária do banco, que pretende cortar até 10 mil cargos.

"Claro que há preocupação [em atender os trabalhadores que sacarão o FGTS]. Nós estamos falando de 30 milhões de brasileiros que podem ir ao banco", disse o presidente da Caixa, Gilberto Occhi ao jornal "O Estado de S. Paulo", que antecipou a informação.

Para abrir as agências aos fins de semana, a Caixa precisa de autorização na delegacia do trabalho e acertar entendimento com os sindicatos, de acordo com o jornal.

Calendário de saques

Na semana passada, a Caixa havia informado que o calendário para o saque de contas inativas do FGTS será divulgado ainda na primeira quinzena de fevereiro. Segundo o jornal "Folha de S.Paulo", a ordem dos saques deve começar em março.

A Caixa Econômica Federal é a gestora do FGTS. Os recursos são usados para financiar obras de habitação, saneamento e infraestrutura de transportes, além de serem investidos em aplicações financeiras. Quando o resultado supera as despesas, o fundo tem lucro.