Pizzas como presente de casamento? Tem gente apostando nesta ideia

Divulgação Pizzaria lança serviço de lista de casamento que só tem uma opção de presente

"Unir casais em torno do amor em comum pela pizza". Esta é a premissa do recém-lançado serviço de lista de casamento que só tem uma opção de presente: comida. Se os noivos não precisarem montar a casa nem juntar dinheiro para a lua de mel, então podem pedir pizzas.

A novidade foi lançada nesta semana pela rede Domino's nos Estados Unidos, aproveitando o embalo do Dia dos Namorados, que será comemorado por lá em 14 de fevereiro.

Os noivos que se interessarem podem fazer um cadastro no site e escolher as opções para sua lista personalizada. Os convidados entram em uma página específica do casal e fazem a compra dos "eGifts", que, em seguida, são enviados por e-mail.

Há opções para presentear o casal antes, durante e depois da cerimônia de casamento –da despedida de solteiro à lua de mel.

Reprodução Há opções para presentear o casal antes, durante e depois da cerimônia de casamento

A mais barata custa US$ 15 e serve como uma lembrancinha para quando os noivos já estiverem em casa: uma pizza básica para dividir a dois. A mais cara custa US$ 100 e se chama "Dançando com a minha fatia": trata-se de um buffet para ser servido no fim da festa.

Outras opções de presentes se propõem a servir pizza nos preparativos do casamento, na manhã seguinte à lua de mel e também para reforçar a mesa do jantar no grande dia. Sanduíches, saladas e sobremesas também estão incluídos entre os 11 pacotes disponíveis.

"Costumamos ouvir dos clientes que fizemos parte do grande dia deles, desde os pedidos de casamento até os lanches depois da festa. Quisemos tornar mais fácil para as pessoas pedirem e receberem algo que elas realmente vão usar", justificou a empresa.

Por enquanto, não há previsão de trazer essa moda para o Brasil, informou a Domino's ao UOL.