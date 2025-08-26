4º lote de restituição do Imposto de Renda será pago ainda nesta semana

Quem não recebeu a restituição do IR no 3º lote já pode consultar se está no 4º lote.

O 4º lote será pago em 29 de agosto, e o 5º e último em 30 de setembro.

Já foram pagos os lotes de 30 de maio, 30 de junho e 31 de julho.

Idosos com 80 anos ou mais têm prioridade na restituição.

Em seguida, recebem contribuintes acima de 60 anos, pessoas com deficiência ou doenças graves.

Depois, são priorizados quem tem renda principal no ensino, quem usou declaração pré-preenchida e optou por PIX.

Para consultar, é preciso acessar o site da Receita, informar CPF, data de nascimento e ano-base 2025.

O sistema atualiza os dados mensalmente e, se não houver pendências, mostra a mensagem ?em fila de restituição?.

Para saber mais, acesse UOL Economia.

