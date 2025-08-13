4º lote de restituição do Imposto de Renda: veja data de pagamento e consulta

A consulta para saber se está no quarto lote da restituição do Imposto de Renda 2025 será liberada em 22 de agosto.
A Receita Federal divulgará a lista de contemplados e o pagamento ocorrerá em 29 de agosto.
O calendário prevê ainda o quinto e último lote para 30 de setembro.
A prioridade de pagamento começa por idosos com 80 anos ou mais.
Em seguida, recebem idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência e com doenças graves.
Professores têm prioridade após esses grupos.
Quem usou a declaração pré-preenchida e indicou PIX recebe antes dos demais.
Para consultar, é preciso acessar o site da Receita, informar CPF, data de nascimento e ano da declaração.
Se não houver previsão de pagamento e nenhuma pendência, a situação aparecerá como ?em fila de restituição?.
