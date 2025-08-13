4º lote de restituição do Imposto de Renda: veja data de pagamento e consulta

Por UOL Economia

A consulta para saber se está no quarto lote da restituição do Imposto de Renda 2025 será liberada em 22 de agosto.

iStock

A Receita Federal divulgará a lista de contemplados e o pagamento ocorrerá em 29 de agosto.

Marcello Casal JrAgência Brasil

O calendário prevê ainda o quinto e último lote para 30 de setembro.

iStock

A prioridade de pagamento começa por idosos com 80 anos ou mais.

iStock

Em seguida, recebem idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência e com doenças graves.

Getty Images

Professores têm prioridade após esses grupos.

Filipe Redondo/Folhapress

Quem usou a declaração pré-preenchida e indicou PIX recebe antes dos demais.

Cris Faga/Dragonfly Press

Para consultar, é preciso acessar o site da Receita, informar CPF, data de nascimento e ano da declaração.

Shutterstock

Se não houver previsão de pagamento e nenhuma pendência, a situação aparecerá como ?em fila de restituição?.

Joédson Alves/Agência Brasil

Para saber mais, acesse UOL Economia.

Joédson Alves/Agência Brasil
Veja aqui
Publicado em 13 de agosto de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também