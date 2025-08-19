4º lote de restituições do Imposto de Renda será pago em breve

Restituição do IR 2025 segue calendário em cinco lotes, de maio a setembro.

iStock

Terceiro lote foi pago em 31 de julho; próximo será o quarto, em 29 de agosto.

Joédson Alves/Agência Brasil

Consulta para o quarto lote estará disponível em 22 de agosto no site da Receita.

Marcello Casal JrAgência Brasil

Último lote de restituição será liberado em 30 de setembro.

iStock

Idosos com 80 anos ou mais têm prioridade máxima nos pagamentos.

Alina Bitta/Getty Images/iStockphoto

Depois, recebem contribuintes com mais de 60 anos, pessoas com deficiência ou doenças graves.

Getty Images

Preferência também para quem tem renda principal no ensino, usou declaração pré-preenchida ou optou por PIX.

Cris Faga/Dragonfly Press

Consulta exige CPF, data de nascimento e ano-base; status pode indicar ?em fila de restituição?.

Shutterstock

Joédson Alves/Agência Brasil
Publicado em 19 de agosto de 2025.

