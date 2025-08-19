4º lote de restituições do Imposto de Renda será pago em breve

Restituição do IR 2025 segue calendário em cinco lotes, de maio a setembro.
Terceiro lote foi pago em 31 de julho; próximo será o quarto, em 29 de agosto.
Consulta para o quarto lote estará disponível em 22 de agosto no site da Receita.
Último lote de restituição será liberado em 30 de setembro.
Idosos com 80 anos ou mais têm prioridade máxima nos pagamentos.
Depois, recebem contribuintes com mais de 60 anos, pessoas com deficiência ou doenças graves.
Preferência também para quem tem renda principal no ensino, usou declaração pré-preenchida ou optou por PIX.
Consulta exige CPF, data de nascimento e ano-base; status pode indicar ?em fila de restituição?.
