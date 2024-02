5 ações com data de corte até o fim do mês para ficar de olho

Banco do Brasil ? dividendos e JCP

Valor por ação BBAS3 com dividendos: R$ 0,22 Valor por ação BBAS3 com JCP: R$ 0,62 Data com: 21 de fevereiro de 2024 Data ex (sem direito ao provento): 22 de fevereiro de 2024 Data de pagamento: 29 de fevereiro de 2024