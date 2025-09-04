39 dos 300 bilionários brasileiros são do Agro; veja lista com top 5

O agronegócio brasileiro reúne 39 bilionários na lista Forbes 2025, entre os 300 mais ricos do país.
Todos possuem fortunas acima de R$ 1 bilhão e somam juntos R$ 382,8 bilhões em patrimônio.
O setor inclui nomes ligados a alimentos, proteína animal, papel e celulose, fertilizantes, agroenergia, grãos, madeira e bebidas.
Jorge Paulo Lemann lidera no agro, com R$ 88 bilhões, seguido por Sicupira (R$ 39,1 bi) e os irmãos Batista (R$ 25 bi cada).
Ricardo Faria (Granja Faria) aparece com R$ 19,6 bi, e Alceu Feldmann (Fertipar) com R$ 18,5 bi.
Marcel Telles, também da AB Inbev, tem R$ 12,5 bi, após forte queda no patrimônio.
Rubens Ometto (Cosan/Raízen/Rumo) possui R$ 7,6 bi, enquanto Marcos Molina (Marfrig) subiu para R$ 7,2 bi.
David Feffer (Grupo Suzano) completa o top 10, com R$ 7,1 bilhões em papel e celulose.
São Paulo concentra 20 desses bilionários, seguido por RS (6), RJ (5), além de Goiás, Ceará, SC, PR e MG.
