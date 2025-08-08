Auxílio Gás em agosto: veja aqui calendário completo com datas de pagamento

Por UOL Economia

O Auxílio Gás volta a ser pago em agosto, com depósitos programados entre os dias 18 e 29.

iStock

O benefício é liberado a cada dois meses, sempre nos meses pares do ano.

iStock

O calendário segue o final do NIS, começando com final 1 no dia 18 e terminando com final 0 no dia 29.

iStock

Cerca de 5,4 milhões de famílias são atendidas pelo programa, todas inscritas no Cadastro Único.

Vinicius de Oliveira

O valor do benefício equivale ao preço médio de um botijão de 13 kg, segundo a ANP.

Lucas Lacaz Ruiz/Estadão Conteúdo

Em abril, por exemplo, o valor repassado foi de R$ 108 por família.

iStock

A renda familiar per capita deve ser de até meio salário mínimo para ter direito ao benefício.

Getty Images

O pagamento é feito em conta bancária comum ou digital, com saque disponível por até 120 dias.

Getty Images

Getty Images/iStockphoto
Publicado em 08 de agosto de 2025.

