Auxílio Gás em agosto: veja aqui calendário completo com datas de pagamento

O Auxílio Gás volta a ser pago em agosto, com depósitos programados entre os dias 18 e 29.
O benefício é liberado a cada dois meses, sempre nos meses pares do ano.
O calendário segue o final do NIS, começando com final 1 no dia 18 e terminando com final 0 no dia 29.
Cerca de 5,4 milhões de famílias são atendidas pelo programa, todas inscritas no Cadastro Único.
O valor do benefício equivale ao preço médio de um botijão de 13 kg, segundo a ANP.
Lucas Lacaz Ruiz/Estadão Conteúdo
Em abril, por exemplo, o valor repassado foi de R$ 108 por família.
A renda familiar per capita deve ser de até meio salário mínimo para ter direito ao benefício.
O pagamento é feito em conta bancária comum ou digital, com saque disponível por até 120 dias.
