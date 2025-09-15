Bolsa Família 2025: veja calendário de pagamentos em setembro

Por UOL Economia

O Bolsa Família de setembro já tem calendário definido pelo Ministério do Desenvolvimento.

Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo

Os pagamentos seguem a ordem do último dígito do NIS, liberados nos últimos dias úteis do mês.

Edson Silva - 25.ago.2011/Folhapress

Em dezembro, os depósitos são antecipados e finalizam no dia 10, antes do Natal.

iStock

Em setembro, os repasses ocorrem de 17 a 30, conforme o número final do NIS.

iStock

Os próximos calendários são: outubro de 20 a 31, novembro de 14 a 28 e dezembro de 10 a 23.

Priscila Zambotto/Getty Images

O programa garante R$ 142 por integrante da família como Renda de Cidadania.

iStock

Há complementos como renda mínima de R$ 600 por família e R$ 150 para crianças de até 6 anos.

iStock

Gestantes, adolescentes e bebês de até 7 meses recebem adicionais entre R$ 50 e R$ 150.

iStock

Para manter o benefício, é preciso cumprir exigências de saúde e educação, sob risco de suspensão.

iStock

Para saber mais, acesse UOL Economia.

Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
Publicado em 15 de setembro de 2025.

