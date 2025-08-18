Bolsa Família de agosto: veja calendário completo com datas de pagamento

Por UOL Economia

Os pagamentos do Bolsa Família de agosto começam em 18/08, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

iStock

O repasse é feito conforme o dígito final do NIS, impresso no cartão do beneficiário.

Edson Silva - 25.ago.2011/Folhapress

Os depósitos ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês, exceto em dezembro, quando são antecipados.

iStock

Em agosto, os pagamentos seguem de 18 a 29, com datas diferentes para cada final de NIS.

iStock

O programa oferece cinco tipos de benefício, com valores que variam conforme o perfil da família.

Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo

Entre eles, há adicionais para crianças, gestantes, jovens e bebês, com novo benefício para nutrizes a partir de setembro.

Getty Images

Para manter o recebimento, é preciso cumprir exigências de saúde e educação previstas pelo programa.

iStock

O descumprimento das regras pode levar à suspensão temporária do pagamento.

iStock

Para saber mais, acesse UOL Economia.

Victor Leahy/Governo de Alagoas
Publicado em 18 de agosto de 2025.

