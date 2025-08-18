Bolsa Família de agosto: veja calendário completo com datas de pagamento

Os pagamentos do Bolsa Família de agosto começam em 18/08, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
O repasse é feito conforme o dígito final do NIS, impresso no cartão do beneficiário.
Edson Silva - 25.ago.2011/Folhapress
Os depósitos ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês, exceto em dezembro, quando são antecipados.
Em agosto, os pagamentos seguem de 18 a 29, com datas diferentes para cada final de NIS.
O programa oferece cinco tipos de benefício, com valores que variam conforme o perfil da família.
Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
Entre eles, há adicionais para crianças, gestantes, jovens e bebês, com novo benefício para nutrizes a partir de setembro.
Para manter o recebimento, é preciso cumprir exigências de saúde e educação previstas pelo programa.
O descumprimento das regras pode levar à suspensão temporária do pagamento.
Victor Leahy/Governo de Alagoas