Bolsa Família de outubro de 2025: veja calendário de pagamentos

Pagamentos do Bolsa Família de outubro já têm calendário definido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
Cronograma segue o último número do NIS impresso no cartão do beneficiário.
Depósitos ocorrem nos dez últimos dias úteis do mês, exceto em dezembro, quando são antecipados.
Em outubro, pagamentos vão de 20 a 31, conforme o final do NIS.
Valores incluem R$ 142 por membro, mínimo de R$ 600 por família e adicionais específicos.
Benefícios extras: R$ 150 por criança até 6 anos e R$ 50 para gestantes, jovens e bebês até 7 meses.
Para manter o benefício, famílias devem garantir escola, pré-natal, acompanhamento infantil e vacinação.
Descumprimento das regras pode levar à suspensão temporária do repasse.
