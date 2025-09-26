Bolsa Família de outubro de 2025: veja calendário de pagamentos

Por UOL Economia

Pagamentos do Bolsa Família de outubro já têm calendário definido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Cronograma segue o último número do NIS impresso no cartão do beneficiário.

Depósitos ocorrem nos dez últimos dias úteis do mês, exceto em dezembro, quando são antecipados.

Em outubro, pagamentos vão de 20 a 31, conforme o final do NIS.

Valores incluem R$ 142 por membro, mínimo de R$ 600 por família e adicionais específicos.

Benefícios extras: R$ 150 por criança até 6 anos e R$ 50 para gestantes, jovens e bebês até 7 meses.

Para manter o benefício, famílias devem garantir escola, pré-natal, acompanhamento infantil e vacinação.

iStock

Descumprimento das regras pode levar à suspensão temporária do repasse.

Publicado em 26 de setembro de 2025.

