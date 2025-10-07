Calendário do Bolsa Família de outubro: veja datas de pagamento aqui

Por UOL Economia

O Bolsa Família de outubro já tem calendário confirmado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Edson Silva - 25.ago.2011/Folhapress

A ordem dos pagamentos segue o último número do NIS (Número de Identificação Social) do titular.

Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo

Os repasses ocorrem nos dez últimos dias úteis do mês, com exceção de dezembro, quando são antecipados.

iStock

Em outubro, os pagamentos serão realizados entre os dias 20 e 31, conforme o final do NIS.

iStock

O programa garante o Benefício de Renda de Cidadania de R$ 142 por integrante da família.

iStock

Há complemento para assegurar o mínimo de R$ 600 por família inscrita.

Getty Images

Famílias com crianças até 6 anos recebem R$ 150; gestantes e jovens de 7 a 17 anos, R$ 50 adicionais.

Getty Images

Para continuar recebendo, é preciso manter presença escolar, vacinas em dia e acompanhamento de saúde.

iStock

O descumprimento das regras pode causar bloqueio ou suspensão temporária do benefício.

Edson Silva - 25.ago.2011/Folhapress

iStock
Publicado em 07 de outubro de 2025.

