Calendário do Bolsa Família de outubro: veja datas de pagamento aqui

O Bolsa Família de outubro já tem calendário confirmado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
Edson Silva - 25.ago.2011/Folhapress
A ordem dos pagamentos segue o último número do NIS (Número de Identificação Social) do titular.
Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
Os repasses ocorrem nos dez últimos dias úteis do mês, com exceção de dezembro, quando são antecipados.
Em outubro, os pagamentos serão realizados entre os dias 20 e 31, conforme o final do NIS.
O programa garante o Benefício de Renda de Cidadania de R$ 142 por integrante da família.
Há complemento para assegurar o mínimo de R$ 600 por família inscrita.
Famílias com crianças até 6 anos recebem R$ 150; gestantes e jovens de 7 a 17 anos, R$ 50 adicionais.
Para continuar recebendo, é preciso manter presença escolar, vacinas em dia e acompanhamento de saúde.
O descumprimento das regras pode causar bloqueio ou suspensão temporária do benefício.
