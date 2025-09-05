Calendário do Bolsa Família de setembro: confira as datas de pagamento

O Ministério do Desenvolvimento confirmou o calendário do Bolsa Família de setembro.
Edson Silva - 25.ago.2011/Folhapress
Pagamentos seguem o dígito final do NIS e são feitos nos últimos dez dias úteis do mês.
Em dezembro, datas são adiantadas para garantir o recebimento antes do Natal.
Calendário de setembro: NIS final 1 em 17/09, até final 0 em 30/09.
Victor Leahy/Governo de Alagoas
Próximos pagamentos: outubro (20 a 31), novembro (14 a 28) e dezembro (10 a 23).
Benefício básico: R$ 142 por integrante da família.
Complementos: mínimo de R$ 600 por família, R$ 150 por criança até 6 anos, R$ 50 para gestantes e adolescentes, R$ 50 para bebês até 7 meses.
Regras exigem matrícula e frequência escolar, pré-natal, vacinação e acompanhamento nutricional.
Descumprimento pode gerar bloqueio ou suspensão temporária do benefício.
Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
Victor Leahy/Governo de Alagoas