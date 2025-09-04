Calendário do Bolsa Família de setembro de 2025: veja datas de pagamento

O Bolsa Família de setembro já tem calendário definido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
Edson Silva - 25.ago.2011/Folhapress
Os pagamentos seguem o final do NIS do beneficiário e ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês.
Em dezembro, os depósitos são adiantados e encerram no dia 10 para garantir pagamento antes do Natal.
Em setembro, os repasses vão de 17 a 30, começando pelo NIS final 1 e terminando no final 0.
Próximos pagamentos: outubro de 20 a 31, novembro de 14 a 28 e dezembro de 10 a 23.
O programa garante R$ 142 por integrante da família, além de complemento para renda mínima de R$ 600.
Há adicionais de R$ 150 para crianças de até 6 anos e de R$ 50 para gestantes e adolescentes de 7 a 17 anos.
Bebês de até 7 meses passam a gerar acréscimo de R$ 50 no benefício a partir de setembro.
Para manter o auxílio, famílias devem cumprir regras como pré-natal, vacinação, matrícula e frequência escolar.
