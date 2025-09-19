Como identificar (e evitar) um 'funcionário problema' com simples perguntas

David Royce, especialista em controle de pragas nos EUA, aprendeu a identificar candidatos que podem gerar problemas.
Dylan Ferreira / Unsplash
Um sinal é falar demais de forma negativa sobre antigos empregadores.
Royce afirma que o foco exagerado no negativo revela mais sobre a pessoa do que sobre o emprego anterior.
Durante entrevistas, ele faz perguntas como 'o que você poderia ter feito para mudar essa situação?'
Também pede que o candidato avalie o antigo empregador e sugira melhorias.
O segredo é observar se as respostas são construtivas ou apenas reclamações.
Quem só reclama tende a levar essa negatividade para dentro da empresa.
Esse tipo de postura pode prejudicar a cultura organizacional e afastar talentos.
Chrtistina @WoCinTech/Unsplash