Como identificar (e evitar) um 'funcionário problema' com simples perguntas

Por UOL Economia

David Royce, especialista em controle de pragas nos EUA, aprendeu a identificar candidatos que podem gerar problemas.

Um sinal é falar demais de forma negativa sobre antigos empregadores.

Royce afirma que o foco exagerado no negativo revela mais sobre a pessoa do que sobre o emprego anterior.

Durante entrevistas, ele faz perguntas como 'o que você poderia ter feito para mudar essa situação?'

Também pede que o candidato avalie o antigo empregador e sugira melhorias.

O segredo é observar se as respostas são construtivas ou apenas reclamações.

Quem só reclama tende a levar essa negatividade para dentro da empresa.

Esse tipo de postura pode prejudicar a cultura organizacional e afastar talentos.

Para saber mais, acesse UOL Economia.

Publicado em 19 de setembro de 2025.

