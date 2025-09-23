Como usar o POUPATEMPO para procurar VAGA DE EMPREGO e CADASTRAR CURRÍCULO

Por UOL Economia

O Poupatempo oferece serviços públicos e também apoio para quem busca emprego em São Paulo.

Luis Lima Jr /Fotoarena/Folhapress

Disponibiliza cadastro de currículo e consulta de vagas gratuitamente, gerenciado pela Prodesp.

iStock

Atendimento é para pessoas a partir de 14 anos, mediante CPF e Carteira de Trabalho.

Ronaldo Silva/PhotoPress/Estadão Conteúdo

Não é necessário agendamento prévio para acessar o serviço.

Luis Blanco/Governo de São Paulo

Currículos são inseridos no Sistema Nacional de Emprego (SINE), conectando candidatos a vagas em todo o país.

Getty Images/iStockphoto

O serviço pode ser usado online pelo site ou presencialmente em qualquer unidade do Poupatempo.

Luis Blanco/Governo de São Paulo

Atendentes auxiliam no cadastro ou atualização do currículo para facilitar a busca de empregos.

iStock

Mais de nove mil pessoas foram beneficiadas pelo serviço em 2025.

Aloisio Maurício/Fotoarena/Estadão Conteúdo

O Poupatempo possui 245 unidades, 900 totens de autoatendimento e oferece mais de 4,2 mil serviços presenciais e digitais.

Luis Lima Jr /Fotoarena/Folhapress

Para saber mais, acesse UOL Economia.

Luis Blanco/Governo de São Paulo
Veja aqui
Publicado em 23 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também