Como usar o POUPATEMPO para procurar VAGA DE EMPREGO e CADASTRAR CURRÍCULO

O Poupatempo oferece serviços públicos e também apoio para quem busca emprego em São Paulo.
Disponibiliza cadastro de currículo e consulta de vagas gratuitamente, gerenciado pela Prodesp.
Atendimento é para pessoas a partir de 14 anos, mediante CPF e Carteira de Trabalho.
Não é necessário agendamento prévio para acessar o serviço.
Currículos são inseridos no Sistema Nacional de Emprego (SINE), conectando candidatos a vagas em todo o país.
O serviço pode ser usado online pelo site ou presencialmente em qualquer unidade do Poupatempo.
Atendentes auxiliam no cadastro ou atualização do currículo para facilitar a busca de empregos.
Mais de nove mil pessoas foram beneficiadas pelo serviço em 2025.
O Poupatempo possui 245 unidades, 900 totens de autoatendimento e oferece mais de 4,2 mil serviços presenciais e digitais.
