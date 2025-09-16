Como saber se há um seguro registrado no seu nome e CPF? Veja passo a passo

A Susep lançou o Sistema de Consulta de Seguros, acessível no site oficial, para verificar seguros em nome do cidadão.
O acesso é feito com login Gov.br e mostra apenas contratos voluntários e registrados corretamente.
É possível consultar seguros de automóveis, habitacional, patrimonial, rural, responsabilidades e riscos financeiros.
Seguros de saúde, previdência privada e títulos de capitalização ainda não estão disponíveis no sistema.
A consulta vale apenas para pessoa física, pelo CPF; empresas não estão incluídas.
O passo a passo é simples: acessar o sistema, entrar com Gov.br e visualizar as apólices vinculadas.
Se o seguro contratado não aparecer, deve-se confirmar se ele está na lista e se a empresa é autorizada pela Susep.
Em caso de divergências ou ausência de apólice, o recomendado é contatar a seguradora e, se não resolver, registrar reclamação no Consumidor.gov.br.
Se surgir um seguro não reconhecido, pode ser cosseguro ou contratação vinculada a outro produto; em dúvida, é preciso acionar a seguradora.
