Como saber se há um seguro registrado no seu nome e CPF? Veja passo a passo

Por UOL Economia

A Susep lançou o Sistema de Consulta de Seguros, acessível no site oficial, para verificar seguros em nome do cidadão.

O acesso é feito com login Gov.br e mostra apenas contratos voluntários e registrados corretamente.

É possível consultar seguros de automóveis, habitacional, patrimonial, rural, responsabilidades e riscos financeiros.

Seguros de saúde, previdência privada e títulos de capitalização ainda não estão disponíveis no sistema.

A consulta vale apenas para pessoa física, pelo CPF; empresas não estão incluídas.

O passo a passo é simples: acessar o sistema, entrar com Gov.br e visualizar as apólices vinculadas.

Se o seguro contratado não aparecer, deve-se confirmar se ele está na lista e se a empresa é autorizada pela Susep.

Em caso de divergências ou ausência de apólice, o recomendado é contatar a seguradora e, se não resolver, registrar reclamação no Consumidor.gov.br.

Se surgir um seguro não reconhecido, pode ser cosseguro ou contratação vinculada a outro produto; em dúvida, é preciso acionar a seguradora.

Para saber mais, acesse UOL Economia.

Publicado em 16 de setembro de 2025.

