Como saber se há um seguro contratado no seu nome e CPF? Veja passo a passo

Por UOL Economia

A Susep, ligada ao Ministério da Fazenda, oferece o Sistema de Consulta de Seguros no site oficial.

O acesso é feito com conta Gov.br e mostra todos os seguros em nome do cidadão.

É possível consultar seguros de carro, casa, rural, patrimonial, responsabilidades e riscos financeiros.

Ainda não estão disponíveis seguros de saúde, previdência, capitalização e fora da vigência.

O sistema é exclusivo para pessoas físicas e não abrange contratos feitos por empresas.

Passo a passo: acessar o site, entrar com Gov.br (prata ou ouro) e visualizar apólices registradas.

Se um seguro contratado não aparecer, é preciso confirmar se está entre os já disponíveis e se a seguradora é autorizada.

Se houver divergências nas informações, o segurado deve contatar a seguradora para corrigir os dados.

Em caso de seguro não reconhecido, pode ser cosseguro ou contratação vinculada; se não houver concordância, registrar reclamação no Consumidor.gov.br.

Publicado em 11 de setembro de 2025.

