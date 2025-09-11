Como saber se há um seguro contratado no seu nome e CPF? Veja passo a passo

A Susep, ligada ao Ministério da Fazenda, oferece o Sistema de Consulta de Seguros no site oficial.
O acesso é feito com conta Gov.br e mostra todos os seguros em nome do cidadão.
É possível consultar seguros de carro, casa, rural, patrimonial, responsabilidades e riscos financeiros.
Ainda não estão disponíveis seguros de saúde, previdência, capitalização e fora da vigência.
O sistema é exclusivo para pessoas físicas e não abrange contratos feitos por empresas.
Reprodução/Diario de Goiás
Passo a passo: acessar o site, entrar com Gov.br (prata ou ouro) e visualizar apólices registradas.
Se um seguro contratado não aparecer, é preciso confirmar se está entre os já disponíveis e se a seguradora é autorizada.
Se houver divergências nas informações, o segurado deve contatar a seguradora para corrigir os dados.
Em caso de seguro não reconhecido, pode ser cosseguro ou contratação vinculada; se não houver concordância, registrar reclamação no Consumidor.gov.br.
