Qual o VALOR do SALÁRIO MÍNIMO em PORTUGAL, EUA, CHINA, ALEMANHA e outros países?

Salário mínimo no Brasil foi reajustado em janeiro para R$ 1.518, equivalente a R$ 50,60 por dia ou R$ 6,90 por hora.
Criado em 1940 por Getúlio Vargas, tem como objetivo garantir despesas básicas do trabalhador e sua família.
Até 2019, o reajuste seguia PIB e inflação do ano anterior; hoje há limite de 2,5% nos gastos públicos.
Nos EUA, o mínimo federal é de US$ 7,25/hora, mas estados podem definir valores maiores; trabalhadores jovens e com gorjetas têm regras específicas.
No Canadá, o salário mínimo federal é de 17,75 dólares canadenses/hora, aplicado a setores privados regulados pelo governo.
Em Portugal, o mínimo é de 870 euros/mês, pago em 14 parcelas anuais, incluindo subsídios de verão e Natal.
Na Alemanha, o valor é de 12,82 euros/hora e deve subir para 14,60 até 2027, tornando-se um dos mais altos da União Europeia.
O Japão adota dois mínimos: regional (1.054 ienes/hora) e específico, definido por setores que negociam valores acima do regional.
Na China, há mínimos mensais e por hora, variando por província; já na Austrália, o mínimo é de 24,95 dólares australianos/hora ou 948/semana, com ajustes por setor e ocupação.
