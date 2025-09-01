Volkswagen é condenada a pagar R$ 165 milhões por escravidão na ditadura

A Justiça do Trabalho no Pará condenou a Volkswagen por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão na fazenda Vale do Rio Cristalino (PA) entre 1970 e 1980, com indenização de R$ 165 milhões e pedidos públicos de desculpas.
A decisão é fruto de ação civil pública do Ministério Público do Trabalho (MPT) e inclui obrigações para evitar novas violações de direitos humanos e trabalhistas.
O MPT apontou exploração com aliciamento fraudulento, retenção de documentos, jornadas exaustivas e vigilância armada; a Volkswagen negou as acusações e recorrerá.
A empresa alegou que os fatos ocorreram há quase 50 anos e que os trabalhadores eram contratados por empreiteiras, além de mencionar um TAC de 2020, rejeitado pela Justiça.
A sentença rejeitou todas as preliminares da defesa e reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para casos de violação a direitos fundamentais mesmo sem vínculo direto de emprego.
Determinou-se que a Volkswagen assuma responsabilidade, peça desculpas publicamente e divulgue políticas de tolerância zero ao trabalho escravo em sites, redes sociais, jornais, rádios e TVs.
A empresa deve implementar mapeamento de riscos, auditorias, canais de denúncia, treinamento interno e publicar relatórios anuais sobre direitos humanos e trabalho decente.
Depoimentos de ex-trabalhadores relatam condições degradantes, servidão por dívida, ameaças armadas e infraestrutura precária.
A decisão é considerada histórica, reforçando que crimes trabalhistas graves não prescrevem, e serve de alerta sobre a importância da responsabilidade social e da atuação do MPT.
