CRÉDITO DO TRABALHADOR: Consignado do FGTS inicia setembro com juros menores; veja regras

As taxas do Crédito do Trabalhador caíram em setembro, passando de 3,48% no dia 1º para 2,62% no dia 4.
Já foram migrados mais de R$ 15 bilhões em contratos, elevando o volume total do programa para R$ 46,5 bilhões.
Quatro milhões de contratos antigos já foram transferidos; Itaú, Santander e Banco do Brasil lideram em valores migrados.
Em outubro, será possível fazer portabilidade e refinanciamento direto pela Carteira de Trabalho Digital.
ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O programa lançado em março facilita o crédito para celetistas, domésticos, rurais, empregados de MEI e diretores não empregados com FGTS.
O consignado CLT permite substituir dívidas caras, como cartão de crédito e cheque especial, por juros menores.
O crédito usa até 10% do saldo do FGTS como garantia, e as parcelas são descontadas automaticamente via eSocial.
Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo
Especialistas recomendam atenção ao CET para evitar parcelas pesadas; pode ser útil para quitar dívidas caras.
O acesso é feito pela Carteira de Trabalho Digital, vinculada ao Gov.br, disponível para todos com CPF ativo.
ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Saulo Angelo/Futura Press/Estadão Conteúdo