CRÉDITO DO TRABALHADOR: Consignado do FGTS inicia setembro com juros menores; veja regras

Por UOL Economia

As taxas do Crédito do Trabalhador caíram em setembro, passando de 3,48% no dia 1º para 2,62% no dia 4.

iStock

Já foram migrados mais de R$ 15 bilhões em contratos, elevando o volume total do programa para R$ 46,5 bilhões.

iStock

Quatro milhões de contratos antigos já foram transferidos; Itaú, Santander e Banco do Brasil lideram em valores migrados.

Getty Images/iStock

Em outubro, será possível fazer portabilidade e refinanciamento direto pela Carteira de Trabalho Digital.

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O programa lançado em março facilita o crédito para celetistas, domésticos, rurais, empregados de MEI e diretores não empregados com FGTS.

Getty Images

O consignado CLT permite substituir dívidas caras, como cartão de crédito e cheque especial, por juros menores.

Getty Images

O crédito usa até 10% do saldo do FGTS como garantia, e as parcelas são descontadas automaticamente via eSocial.

Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo

Especialistas recomendam atenção ao CET para evitar parcelas pesadas; pode ser útil para quitar dívidas caras.

iStock/Getty Images

O acesso é feito pela Carteira de Trabalho Digital, vinculada ao Gov.br, disponível para todos com CPF ativo.

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Para saber mais, acesse UOL Economia.

Saulo Angelo/Futura Press/Estadão Conteúdo
Veja aqui
Publicado em 08 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também