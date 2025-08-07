De herança a adoção: 8 DIREITOS que são GARANTIDOS pela UNIÃO ESTÁVEL

União estável ocorre quando duas pessoas vivem juntas com intenção de formar família, sem casamento no papel.

É importante formalizar a união por contrato, definindo como será a divisão e administração dos bens.

Em caso de morte, o parceiro pode ter direito à herança, recebendo parte dos bens conforme o regime de bens.

Bens adquiridos durante a união são divididos igualmente; os anteriores ou herdados ficam fora da partilha, salvo acordo.

O companheiro pode receber pensão por morte do INSS, desde que comprove a união estável e o tempo mínimo de dois anos.

A Receita Federal permite declaração conjunta do IR para casais em união estável com comprovação da convivência.

Há direito à pensão alimentícia para filhos ou ex-companheiros, desde que haja necessidade e capacidade de pagamento.

Guarda compartilhada é garantida, com ambos os pais dividindo responsabilidades pelos filhos.

Casais em união estável, inclusive LGBTQIA+, têm direito à adoção conjunta e proteção legal igual à de casais casados.

Publicado em 07 de agosto de 2025.

