Demissões no Itaú: empresa pode vigiar funcionários durante o home office?

O Itaú Unibanco demitiu cerca de mil funcionários por suposta baixa produtividade em home office, medida por softwares de monitoramento.
25.jul.2022 - Eduardo Anizelli/Folhapress
A CLT garante que empresas podem controlar horários, inclusive no trabalho remoto, usando login, telemetria e tempo de conexão.
Aloisio Maurício/Fotoarena/Estadão Conteúdo
O Itaú afirmou que houve divergências entre ponto eletrônico e atividades registradas nas plataformas de trabalho.
Especialistas explicam que a fiscalização deve constar no contrato ou política interna, mas muitos empregados não percebem essa cláusula.
Gabriel Garcia Soares/Brazil Photo Press/Estadão Conteúdo
Monitoramento tem limites: câmeras, microfones, redes sociais e dispositivos pessoais não podem ser acessados pela empresa.
Dados coletados devem seguir a LGPD, evitando informações invasivas ou desnecessárias que violem a privacidade do trabalhador.
Tempo online não equivale a produtividade real, já que fatores externos, como queda de energia ou internet, podem afetar a conexão.
Ferramentas de controle em excesso podem gerar medo, insegurança, adoecimento mental e deveriam ser discutidas com sindicatos.
Pexels/Nataliya Vaitkevich
Demitidos podem recorrer à Justiça por danos morais, alegando violação de honra ou imagem pelas justificativas usadas pelo banco.
Para saber mais sobre o caso, acesse UOL Economia.
