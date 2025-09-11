Demissões no Itaú: empresa pode vigiar funcionários durante o home office?

O Itaú Unibanco demitiu cerca de mil funcionários por suposta baixa produtividade em home office, medida por softwares de monitoramento.

A CLT garante que empresas podem controlar horários, inclusive no trabalho remoto, usando login, telemetria e tempo de conexão.

O Itaú afirmou que houve divergências entre ponto eletrônico e atividades registradas nas plataformas de trabalho.

Especialistas explicam que a fiscalização deve constar no contrato ou política interna, mas muitos empregados não percebem essa cláusula.

Monitoramento tem limites: câmeras, microfones, redes sociais e dispositivos pessoais não podem ser acessados pela empresa.

Dados coletados devem seguir a LGPD, evitando informações invasivas ou desnecessárias que violem a privacidade do trabalhador.

Tempo online não equivale a produtividade real, já que fatores externos, como queda de energia ou internet, podem afetar a conexão.

Ferramentas de controle em excesso podem gerar medo, insegurança, adoecimento mental e deveriam ser discutidas com sindicatos.

Demitidos podem recorrer à Justiça por danos morais, alegando violação de honra ou imagem pelas justificativas usadas pelo banco.

Para saber mais sobre o caso, acesse UOL Economia.

Publicado em 11 de setembro de 2025.

