Elon Musk tem R$ 781 bilhões a mais que o segundo homem mais rico do mundo

Por UOL Economia

Elon Musk segue como mais rico do mundo pelo 16º mês seguido, com US$ 415,6 bilhões (R$ 2,24 trilhões).

Hamad I Mohammed/Reuters

Sua fortuna aumentou US$ 14,4 bilhões em relação ao mês passado, ampliando vantagem de US$ 144,7 bilhões sobre o segundo colocado.

Benoit Tessie/Reuters

Larry Ellison, da Oracle, ocupa a 2ª posição com US$ 270,9 bilhões e mantém-se nesse posto pelo terceiro mês.

Reprodução/Wikimedia Commons

O top 5 permanece igual: Zuckerberg em 3º, Bezos em 4º e Larry Page em 5º lugar.

Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Sergey Brin subiu para 6º após ganhar US$ 15,1 bilhões, enquanto Jensen Huang caiu para 9º após perder US$ 3,5 bilhões.

Etienne Laurent/AFP

Bernard Arnault, da França, é o único não americano no top 10, ocupando a 7ª colocação.

Jérémy Barande / Ecole polytechnique

Todos os dez mais ricos são homens e possuem ao menos US$ 150 bilhões cada.

iStock

Larry Page e Sergey Brin foram os maiores ganhadores do mês, somando juntos alta de US$ 35,4 bilhões.

Jacob Silberberg/Reuters

A Forbes registrou 3.028 bilionários no mundo em 2025, sendo 300 no Brasil.

Rick Wilking/Reuters

Para saber mais, acesse UOL Economia.

Gonzalo Fuentes/Reuters
Veja aqui
Publicado em 04 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também