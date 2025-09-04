Elon Musk tem R$ 781 bilhões a mais que o segundo homem mais rico do mundo

Elon Musk segue como mais rico do mundo pelo 16º mês seguido, com US$ 415,6 bilhões (R$ 2,24 trilhões).
Sua fortuna aumentou US$ 14,4 bilhões em relação ao mês passado, ampliando vantagem de US$ 144,7 bilhões sobre o segundo colocado.
Larry Ellison, da Oracle, ocupa a 2ª posição com US$ 270,9 bilhões e mantém-se nesse posto pelo terceiro mês.
Reprodução/Wikimedia Commons
O top 5 permanece igual: Zuckerberg em 3º, Bezos em 4º e Larry Page em 5º lugar.
Andrew Caballero-Reynolds/AFP
Sergey Brin subiu para 6º após ganhar US$ 15,1 bilhões, enquanto Jensen Huang caiu para 9º após perder US$ 3,5 bilhões.
Bernard Arnault, da França, é o único não americano no top 10, ocupando a 7ª colocação.
Jérémy Barande / Ecole polytechnique
Todos os dez mais ricos são homens e possuem ao menos US$ 150 bilhões cada.
Larry Page e Sergey Brin foram os maiores ganhadores do mês, somando juntos alta de US$ 35,4 bilhões.
A Forbes registrou 3.028 bilionários no mundo em 2025, sendo 300 no Brasil.
