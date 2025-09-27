Em 2025, reajuste do salário mínimo superou a inflação; veja valor atual

O novo salário mínimo nacional é de R$ 1.518 e começou a ser pago em fevereiro.

O reajuste estava em vigor desde janeiro, mas só apareceu no contracheque de fevereiro.

O valor representa aumento de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação do período.

Mesmo assim, o salário ficou menor do que o previsto devido ao ajuste fiscal de 2024.

Antes, o cálculo somava a inflação do INPC à variação do PIB, resultando em R$ 1.525.

A nova regra limita o aumento de despesas a 2,5%, mesmo com PIB acima desse índice.

O salário mínimo é a menor remuneração permitida e referência para benefícios sociais.

A mudança afeta diretamente aposentadorias do INSS e programas do governo.

Publicado em 27 de setembro de 2025.

