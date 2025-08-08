'Escravidão moderna': entenda a escala 996, que está sendo adotada nos EUA

Por UOL Internacional

Startups dos EUA testam jornada de 72 horas semanais, inspirada no modelo chinês ?996?, com trabalho das 9h às 21h, seis dias por semana.

iStock

Na China, a prática foi proibida; legislação limita a 40 horas semanais e 36 horas extras mensais.

GILLES SABRIÈ/NYT

Escala foi chamada de 'escravidão moderna' após mortes e protestos, incluindo o caso de um jovem de 25 anos que sofreu hemorragia cerebral.

Go Nakamura/Reuters

Governo chinês reafirmou ilegalidade do modelo em 2021, mas algumas empresas continuam a adotar a prática.

Xinhua/Huang Jingwen

Nos EUA, companhias de inteligência artificial usam o 996 para aumentar competitividade interna e frente à China.

Igor Omilaev/Unplash

Empresas como a Rilla exigem adesão ao 996, oferecendo refeições diárias e deixando claro que quem não aceitar não deve se candidatar.

Getty Images

Parte da Geração Z vê a carga intensa como inspiração, citando exemplos de figuras como Steve Jobs, Bill Gates e Kobe Bryant.

Tom Coates/Creative Commons

Algumas empresas, como a Fella & Deliah, consultam funcionários e oferecem aumentos para adesão, mas a aceitação é baixa.

iStock

Especialistas alertam que o 996 pode entrar em conflito com leis trabalhistas americanas, mesmo que a tendência esteja em expansão.

iStock

Gerd Altmann/ Pixabay
Publicado em 08 de agosto de 2025.

