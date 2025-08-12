Estas são as 10 mulheres mais ricas do mundo atualmente, segundo a Forbes

A revista Forbes divulgou a lista com as 10 mulheres mais ricas do mundo. Confira a seguir!
Alice Walton, de 75 anos, é a única filha do fundador do Walmart, Sam Walton, e tem fortuna de US$ 117,7 bilhões. Após a morte do pai, em 1992, decidiu não se envolver nos negócios da família e se dedica à filantropia e curadoria de arte.
Francoise Bettencourt Meyers, de 72 anos, é neta do fundador da L?Oreal e, junto com sua família, possui mais de um terço da gigante de cosméticos, com fortuna de US$ 92,1 bilhões.
Reprodução/Instagram @bettencourtmeyers
Julia Koch, de 63 anos, herdou de seu marido, David Koch, participação de 42% na Koch Industries e tem fortuna de US$ 74,2 bilhões.
Jacqueline Mars, de 85 anos, herdou a empresa de confeitaria Mars, criadora de marcas como Snickers e M&M?s, e possui fortuna de US$ 39,2 bilhões.
Rafaela Aponte-Diamant, de 85 anos, é cofundadora da Mediterranean Shipping Company (MSC), maior empresa de transporte marítimo do mundo, e tem fortuna de US$ 38,7 bilhões.
Savitri Jindal, de 75 anos, preside o Grupo Jindal, conglomerado indiano de aço, energia e infraestrutura, e possui fortuna de US$ 37,7 bilhões.
Abigail Johnson, de 63 anos, é presidente e CEO da Fidelity Investments, fundada por seu avô, e tem fortuna de US$ 36,8 bilhões.
Sergei Chuzavkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Miriam Adelson, de 79 anos, é viúva de Sheldon Adelson e controla mais da metade do império de cassinos Las Vegas Sands, além de ter adquirido o Dallas Mavericks, com fortuna de US$ 35,2 bilhões.
Ethan Miller/Getty Images
MacKenzie Scott, de 55 anos, é ex-esposa do fundador da Amazon, Jeff Bezos, e tem fortuna de US$ 31,8 bilhões, com compromisso de doar ao menos metade ao longo da vida.
Michael Kovac/Getty Images
Marilyn Simons, de 74 anos, é viúva do matemático Jim Simons, cofundador da Renaissance Technologies e da Fundação Simons, com fortuna de US$ 31 bilhões.
Para saber mais, acesse UOL Economia.
Sylvain Gaboury/Paul Bruinooge/Patrick McMullan