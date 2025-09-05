Estas são as 3 habilidades que distinguem talentos do resto do mercado, segundo a Ambev

A Ambev busca profissionais que vão além das qualificações técnicas, destacando-se por habilidades estratégicas e comportamentais.
Visão 360º do negócio é essencial, com trainees participando de rotações em diferentes unidades e áreas da companhia.
Essa visão sistêmica permite compreender conexões entre processos industriais e estratégias de vendas, preparando para decisões embasadas.
StartupStockPhotos/Pixabay
Protagonismo é valorizado: estagiários e trainees lideram projetos, propõem soluções e transformam ideias em resultados concretos.
Atuação em ambiente dinâmico exige proatividade e busca por desafios de alto impacto, impulsionando crescimento profissional.
Mobilidade é uma habilidade-chave, incluindo experiências internacionais, adaptabilidade e expansão da rede de contatos.
O desenvolvimento dessas competências forma futuras lideranças capazes de conduzir grandes transformações no setor.
Inscrições para os programas de Trainee e Estágio 2026 estão abertas até 8 de setembro, com mais de 200 vagas em 51 cidades.
O programa de trainee dura 10 meses, oferece salário de R$ 9 mil e segue o modelo presencial em todas as vagas.
Para saber mais, acesse UOL Economia.