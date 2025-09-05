Estas são as 3 habilidades que distinguem talentos do resto do mercado, segundo a Ambev

Por UOL Economia

A Ambev busca profissionais que vão além das qualificações técnicas, destacando-se por habilidades estratégicas e comportamentais.

Divulgação

Visão 360º do negócio é essencial, com trainees participando de rotações em diferentes unidades e áreas da companhia.

Getty Images

Essa visão sistêmica permite compreender conexões entre processos industriais e estratégias de vendas, preparando para decisões embasadas.

StartupStockPhotos/Pixabay

Protagonismo é valorizado: estagiários e trainees lideram projetos, propõem soluções e transformam ideias em resultados concretos.

Gerry Images/iStock

Atuação em ambiente dinâmico exige proatividade e busca por desafios de alto impacto, impulsionando crescimento profissional.

Canva

Mobilidade é uma habilidade-chave, incluindo experiências internacionais, adaptabilidade e expansão da rede de contatos.

bantersnaps/ Unsplash

O desenvolvimento dessas competências forma futuras lideranças capazes de conduzir grandes transformações no setor.

Getty Images/iStockphoto

Inscrições para os programas de Trainee e Estágio 2026 estão abertas até 8 de setembro, com mais de 200 vagas em 51 cidades.

Getty Images/iStockphoto

O programa de trainee dura 10 meses, oferece salário de R$ 9 mil e segue o modelo presencial em todas as vagas.

iStock

Para saber mais, acesse UOL Economia.

Getty Images
Veja aqui
Publicado em 05 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também