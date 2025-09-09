Este CEO limpou carpetes e vivia com US$ 3 ao dia antes de ficar bilionário

Tomas Gorny chegou aos EUA como imigrante polonês, vivendo com apenas US$ 3 por dia.
Estudava na Alemanha e se mudou para Los Angeles em 1996 para ajudar em uma startup de hospedagem de sites, abandonando a faculdade.
Enfrentou dificuldades financeiras iniciais, trabalhando como manobrista, limpador de carpetes e em três empregos, chegando a viver de McDonald's.
Reprodução/Instagram @tomas_gorny
Sua primeira startup, Internet Communications, foi vendida em 1998 por US$ 6 milhões, rendendo-lhe mais de US$ 1 milhão como acionista minoritário.
Reinventou-se em uma nova startup de publicidade online, que quebrou em 2001, deixando suas ações valendo apenas US$ 6 mil.
Usou a experiência como motivação e lançou a Ipower, oferecendo ferramentas para criação de sites e conquistando milhares de clientes rapidamente.
Reprodução/Instagram @tomas_gorny
Em 2006, fundou a Nextiva, empresa de comunicações empresariais na nuvem, que hoje atende 100 mil clientes e recebeu US$ 200 milhões em financiamento.
Vendeu a Ipower em 2007 por US$ 100 milhões, consolidando seu sucesso no setor de tecnologia.
Atualmente, Gorny tem patrimônio líquido superior a US$ 1 bilhão, motivado principalmente pelo desafio de resolver problemas e criar soluções para clientes.
Reprodução/Instagram @tomas_gorny
