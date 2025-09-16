Exigir certidões negativas para registros de imóveis é inconstitucional

Por UOL Economia

O CNJ reafirmou que cartórios e tribunais não podem exigir certidões negativas para registrar escrituras de imóveis.

A exigência é vista como forma indireta de cobrança de tributos, o que a torna ilegal.

O STF já havia decidido que condicionar o registro é um "impedimento político" e cobrança indevida.

A decisão surgiu após pedido para autorizar essa prática em processos de registro.

O caso foi analisado no Procedimento de Controle Administrativo 0001611-12.2023.2.00.0000.

Cartórios podem solicitar certidões fiscais apenas para informar, sem impedir o ato.

Segundo o CNJ, a consulta é útil para a segurança do comprador, mas não pode travar o registro.

Publicado em 16 de setembro de 2025.

