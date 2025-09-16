Exigir certidões negativas para registros de imóveis é inconstitucional

O CNJ reafirmou que cartórios e tribunais não podem exigir certidões negativas para registrar escrituras de imóveis.
Renato Stockler/Folhapress
A exigência é vista como forma indireta de cobrança de tributos, o que a torna ilegal.
O STF já havia decidido que condicionar o registro é um "impedimento político" e cobrança indevida.
A decisão surgiu após pedido para autorizar essa prática em processos de registro.
O caso foi analisado no Procedimento de Controle Administrativo 0001611-12.2023.2.00.0000.
Cartórios podem solicitar certidões fiscais apenas para informar, sem impedir o ato.
Segundo o CNJ, a consulta é útil para a segurança do comprador, mas não pode travar o registro.
