Gás do Povo: quando beneficiários poderão retirar botijões de graça?

O programa Gás do Povo vai substituir o Auxílio Gás e distribuir botijões gratuitos para famílias de baixa renda.
A distribuição começa em 30 de outubro e será expandida até março de 2026, atendendo 15,5 milhões de famílias.
Beneficiários: famílias no CadÚnico com renda per capita de até meio salário mínimo, com prioridade para quem recebe Bolsa Família.
A quantidade de botijões por ano varia: 3 para 2 pessoas, 4 para 3 pessoas, 6 para 4 ou mais integrantes.
O benefício deixa de ser em dinheiro: agora o botijão será retirado direto em revendas credenciadas, sem intermediários.
A retirada será feita via aplicativo do MDS, cartão do programa, vale impresso da Caixa ou lotéricas, ou cartão do Bolsa Família.
O preço de referência do gás será definido por estado, com base em dados da ANP, para reduzir desigualdades regionais.
As revendas credenciadas terão placa de identificação ?Aqui tem Gás do Povo? e estão espalhadas em 58 mil postos no Brasil.
Se o botijão custar menos que o preço de referência, não há troco nem crédito; a revenda será ressarcida pela Caixa, garantindo gratuidade ao beneficiário.
