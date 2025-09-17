Gás do Povo: quando os beneficiários poderão retirar botijões de graça?

O programa Gás do Povo vai substituir o Auxílio Gás e distribuir botijões gratuitos para famílias de baixa renda.
A distribuição começa em 30 de outubro e será gradual até março de 2026, alcançando 15,5 milhões de famílias.
Têm direito as famílias inscritas no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo per capita, com prioridade para quem recebe o Bolsa Família.
Quantidade por ano: 2 pessoas = 3 botijões, 3 pessoas = 4 botijões, 4 ou mais = 6 botijões.
Em vez de dinheiro, o botijão será retirado diretamente nas revendas credenciadas, com gratuidade validada eletronicamente.
A retirada poderá ser feita por aplicativo do MDS, cartão do programa, vale impresso da Caixa ou cartão do Bolsa Família.
O valor do botijão será definido por estado, calculado com base nos dados da ANP, sem incluir frete de entrega.
As revendas credenciadas terão a placa 'Aqui tem Gás do Povo'; já existem 58 mil pontos de distribuição em todo o país.
