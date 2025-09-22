Gás do Povo: quantos botijões cada família pode receber no programa?

Por UOL Economia

O programa Gás do Povo substituirá o Auxílio Gás, distribuindo botijões de GLP gratuitamente para famílias de baixa renda.

Cada família recebe botijões anuais conforme o número de integrantes: 2 pessoas = 3 botijões; 3 pessoas = 4; 4+ pessoas = 6.

Famílias do CadÚnico com renda per capita até meio salário-mínimo têm direito, priorizando beneficiários do Bolsa Família.

A distribuição começa em 30 de outubro e deve atender todas as 15,5 milhões de famílias até março de 2026.

O botijão é gratuito; beneficiários só pagam caso queiram entrega em casa.

A retirada será direta nas revendas credenciadas, sem intermediários, mediante validação eletrônica.

Autorização de retirada: via aplicativo, cartão do programa, vale impresso em lotéricas/agências da Caixa ou cartão do Bolsa Família.

O preço de referência do botijão será definido por região, considerando dados da ANP, e o frete não está incluído.

Publicado em 22 de setembro de 2025.

