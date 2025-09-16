Horário de verão vai voltar em 2025? Entenda a atual posição do governo Lula

O horário de verão está suspenso desde 2019, mas o Governo Federal ainda avalia sua possível volta.
O Ministério de Minas e Energia (MME) afirma que o tema é analisado constantemente, com base em estudos do setor elétrico.
Relatório da ONS aponta risco de sobrecarga nos horários de pico nos próximos cinco anos.
Para evitar problemas, a volta do horário de verão aparece como alternativa ao uso de térmicas.
Rafael Catarcione/Riotur.Rio
A medida poderia aliviar o SIN em até 2 GW de potência no consumo entre 18h e 21h.
A decisão final será do presidente Lula e, se aprovada, deve valer entre outubro e fevereiro.
Ricardo Stuckert - 13.set.2025/PR
O horário de verão foi suspenso no governo Bolsonaro após estudos indicarem menor impacto no consumo.
Adriano Machado - 14.set.2025/Reuters
Um projeto de lei na Câmara quer proibir definitivamente a prática no Brasil.
O texto aponta efeitos negativos à saúde, como distúrbios do sono, fadiga e maior risco cardiovascular.
Para saber mais, acesse UOL Economia.
Werther Santana/Estadão Conteúdo