Horário de verão vai voltar em 2025? Entenda a atual posição do governo Lula

Por UOL Economia

O horário de verão está suspenso desde 2019, mas o Governo Federal ainda avalia sua possível volta.

O Ministério de Minas e Energia (MME) afirma que o tema é analisado constantemente, com base em estudos do setor elétrico.

Relatório da ONS aponta risco de sobrecarga nos horários de pico nos próximos cinco anos.

Para evitar problemas, a volta do horário de verão aparece como alternativa ao uso de térmicas.

A medida poderia aliviar o SIN em até 2 GW de potência no consumo entre 18h e 21h.

A decisão final será do presidente Lula e, se aprovada, deve valer entre outubro e fevereiro.

O horário de verão foi suspenso no governo Bolsonaro após estudos indicarem menor impacto no consumo.

Um projeto de lei na Câmara quer proibir definitivamente a prática no Brasil.

O texto aponta efeitos negativos à saúde, como distúrbios do sono, fadiga e maior risco cardiovascular.

Publicado em 16 de setembro de 2025.

