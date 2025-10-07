INSS de outubro: veja calendário com as datas de pagamento

Por UOL Economia

O INSS divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a outubro de 2025.

O cronograma segue o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.

Beneficiários que recebem até um salário mínimo terão pagamento entre 27 de outubro e 7 de novembro.

Quem ganha acima do piso nacional receberá entre 1º e 7 de novembro.

O INSS administra mais de 40 milhões de benefícios mensais em todo o país.

Cerca de 28,2 milhões correspondem ao salário mínimo e 12,3 milhões a valores superiores.

A data do saque é definida pelo penúltimo dígito do número do benefício.

Consultas podem ser feitas pelo site ou aplicativo Meu INSS, com login Gov.br.

Dúvidas podem ser tiradas na Central 135, com atendimento eletrônico e suporte humano.

Para saber mais, acesse UOL Economia.

Publicado em 07 de outubro de 2025.

