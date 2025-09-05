INSS de setembro de 2025: veja calendário com as datas de pagamento

O INSS divulgou o calendário de pagamentos de setembro de 2025, seguindo o número final do benefício.
Beneficiários com até um salário mínimo recebem entre 25 de setembro e 8 de outubro.
Quem ganha acima do piso nacional terá depósitos entre 1º e 7 de outubro.
Atualmente, mais de 40 milhões de benefícios são pagos mensalmente, sendo 28,2 milhões até um salário mínimo.
O penúltimo dígito do número do benefício define a data de pagamento, desconsiderando o dígito após o traço.
As datas detalhadas podem ser consultadas pelo site ou aplicativo Meu INSS, com login via Gov.br.
Luis Lima Jr/Fotoarena/Estadão Conteúdo
A Central 135 oferece atendimento eletrônico diário e suporte humano em horário comercial para dúvidas.
No Meu INSS, é possível acessar extratos, dados pessoais e outros serviços da plataforma.
Nordwoord Themes/Unsplash
Para saber mais, acesse UOL Economia.