INSS de setembro: veja calendário com as datas de pagamento

O INSS divulgou o calendário de pagamentos referente a setembro de 2025.
A ordem segue o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador.
Quem recebe até um salário mínimo terá depósitos entre 25/09 e 08/10.
Segurados com renda acima do piso receberão de 01/10 a 07/10.
São mais de 40 milhões de benefícios pagos mensalmente pelo INSS.
Desse total, 28,2 milhões recebem até o mínimo e 12,3 milhões acima dele.
Datas podem ser consultadas pelo portal e aplicativo Meu INSS, com CPF e senha Gov.br.
Em caso de dúvidas, há atendimento pela Central 135, com suporte eletrônico e humano.
