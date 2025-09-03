INSS de setembro: veja calendário com as datas de pagamento

Por UOL Economia

O INSS divulgou o calendário de pagamentos referente a setembro de 2025.

A ordem segue o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador.

Quem recebe até um salário mínimo terá depósitos entre 25/09 e 08/10.

Segurados com renda acima do piso receberão de 01/10 a 07/10.

São mais de 40 milhões de benefícios pagos mensalmente pelo INSS.

Desse total, 28,2 milhões recebem até o mínimo e 12,3 milhões acima dele.

Datas podem ser consultadas pelo portal e aplicativo Meu INSS, com CPF e senha Gov.br.

Em caso de dúvidas, há atendimento pela Central 135, com suporte eletrônico e humano.

Para saber mais, acesse UOL Economia.

Publicado em 03 de setembro de 2025.

