Leilão da Caixa tem mais de 500 imóveis e opções a partir de R$ 41 mil

Por UOL Economia

A Caixa realiza leilão com 586 imóveis em 23 estados, com preços a partir de R$ 41 mil e descontos de até 68%.

As datas são 15 de setembro (1ª praça) e 22 de setembro (2ª praça), com lances feitos pelo site da Globo Leilões.

É necessário cadastro na Globo Leilões e na Caixa para formalizar a arrematação.

Estão disponíveis 296 apartamentos, 255 casas, 22 terrenos e 4 imóveis comerciais/industriais.

Pagamento pode ser à vista, com FGTS ou por financiamento.

Imóveis não arrematados na primeira praça vão para a segunda, com valores reduzidos e condições melhores.

O imóvel mais barato é uma casa de 42,9 m² em Rio Largo (AL) por R$ 41,1 mil; o mais caro é uma casa de 268 m² em Presidente Prudente (SP) por R$ 9,2 milhões.

Publicado em 05 de setembro de 2025.

