Leilão de imóveis do Santander tem desconto de até 67% e casa por R$ 48 mil

O Santander realiza leilão online com 61 imóveis residenciais e descontos de até 67%.
O leilão vai até 2 de setembro, às 15h, organizado pela SOLD Leilões, com imóveis retomados por dívidas de IPTU, condomínio ou financiamento.
Estão à venda casas, apartamentos e terrenos em 18 estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.
O imóvel com maior desconto fica em Pérola (PR): lote de 831 m² por R$ 50 mil, 67% abaixo da avaliação.
O imóvel mais barato está em São Gonçalo (RJ): casa de 360 m² com lance inicial de R$ 48.500, 50% abaixo da avaliação.
Interessados devem se cadastrar na Superbid Exchange ou acessar o portal Santander Imóveis para avaliar e ofertar lances.
O banco oferece financiamento em até 420 meses e isenta compradores de dívidas de condomínio e IPTU nos imóveis arrematados.
