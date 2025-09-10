Leilão da Justiça do Trabalho tem imóveis, veículos e bebidas com até 80% de desconto

O TRT-SP fará leilão nos dias 16 e 18 de setembro com mais de 5 mil itens para pagar dívidas trabalhistas.
Serão oferecidos 5.058 itens com descontos de até 80%, incluindo imóveis, veículos, móveis, máquinas, acessórios e bebidas premium.
Entre os lotes: 170 imóveis, 45 veículos, 56 móveis, 26 maquinários, 537 acessórios e 4.224 garrafas de bebidas importadas.
Os lances começam às 10h nos dois dias e podem ser feitos online pelo site da Fidalgo Leilões, com parcelamento em até 30 vezes.
Imóveis em destaque incluem terreno em Pinheiros por R$ 960 mil, apartamento no Guarujá por R$ 380 mil e casa em Alphaville por R$ 2,3 milhões.
Nos veículos, destaque para Land Rover Evoque 2013/2014 (imagem meramente ilustrativa) com lance inicial de R$ 51,5 mil e Fiat Toro 2019/2020 a partir de R$ 34,4 mil.
Entre as bebidas, há 21 garrafas de Jack Daniels, 3.456 de vinho chileno Marques de Nevado, 720 do italiano Negroamaro e licores importados.
Segundo o leiloeiro, este é um dos maiores leilões da Justiça do Trabalho, reunindo oportunidades para diferentes perfis de investidores.
Para saber mais, acesse UOL Economia.